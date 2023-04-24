Московского полицейского приговорили к семи годам колонии за "антивоенный" разговор по телефону. Его прослушивали

Кроме того, суд лишил Клокова права на работу в государственных органах в течение четырех лет после освобождения. Ранее прокуратура запрашивала для него наказание в девять лет колонии, лишение звания капитана и права на работу в госорганах в течение пяти лет.

Сотрудник ГУ МВД по Москве Сергей Клоков был задержан в марте прошлого года. По версии следствия, в частном телефонном разговоре Клоков обсуждал войну в Украине.

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило в отношении Клокова уголовное дело по пп. "а", "б" и "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил РФ).

Статья, по которой обвиняют Клокова, предусматривает наказание до 10 лет колонии, она вступила в силу 4 марта 2022 года.