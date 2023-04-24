Совбез под председательством РФ: критика со стороны Генсека ООН и стран Запада

Глава МИД России Сергей Лавров возглавил в понедельник, 24 апреля, заседание Совбеза ООН, на котором заявил, что мир, как и в годы холодной войны, подошел "к опасной, а может быть еще более опасной черте", сообщает Русская служба BBC.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко раскритиковал действия российских властей, продолжающих войну против Украины.
Российское вторжение "причиняет огромные страдания и разоряет страну и ее народ", указал он.
"Напряженность между крупными державами достигла исторического максимума", - подчеркнул Гутерриш, добавив, что столь же высоки и риски конфликта между ними.
В свою очередь, Лавров снова возложил вину за войну, которую начала Россия в Украине, на США и обвинил ООН в том, что "запредельная перепредставленность Запада" в совбезе подрывает принцип многосторонности.
Русская служба BBC собрала реакцию западных стран на заседание Совбеза ООН под председательством России:
- Постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворт заявила, что "украинский нацизм", "биолаборатории" и вообще российское оправдание войны являются ложью,
- Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия нанесла "удар в самое сердце устава ООН", там задерживают активистов и лидеров оппозиции, а находящихся за решеткой американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана (в 2020-м он получил 16 лет за шпионаж) российские власти используют как "политических пешек",
- Послы 27 стран Евросоюза сделали совместное заявление. "Россия пытается изображать из себя защитника устава ООН и многосторонности. Ничто не может быть дальше от истины. Это цинично. Устав ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Международный суд - Россия показывает им всем свое неуважение".
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