Байден будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году

Байден заявил свою кандидатуру трехминутным видео, которое начинается со слова "свобода".

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

Байден отмечает, что на выборах в 2024 году центральными вопросами будут репродруктивные права, защита демократии, права избирателей и сеть социальной безопасности.

Главный выбор избирателей будет - оставить следующему поколению "более или меньшую свободу", "больше или меньше прав".

"Для каждого поколения американцев наступал момент, когда им приходилось защищать демократию, вступаться за наши личные свободы и право избирать, за права наших граждан. Это наш момент", - сказал Байден на видео.

Ссылаясь на президентскую кампанию на президентских выборах в 2020 году, которую кампания Байдена характеризовала как "борьбу за [американскую] душу", девиз 2024 года звучит как "Закончим эту работу".

Байдену на данный момент 80 лет.