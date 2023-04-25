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Байден будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году

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Президент США Джо Байден.
Президент США Джо Байден. Фото: lev radin/Shutterstock

Президент США Джо Байден заявил, что будет кандидатом на президентских выборах в 2024 году.

Байден заявил свою кандидатуру трехминутным видео, которое начинается со слова "свобода".

Байден отмечает, что на выборах в 2024 году центральными вопросами будут репродруктивные права, защита демократии, права избирателей и сеть социальной безопасности.

Главный выбор избирателей будет - оставить следующему поколению "более или меньшую свободу", "больше или меньше прав".

"Для каждого поколения американцев наступал момент, когда им приходилось защищать демократию, вступаться за наши личные свободы и право избирать, за права наших граждан. Это наш момент", - сказал Байден на видео.

Ссылаясь на президентскую кампанию на президентских выборах в 2020 году, которую кампания Байдена характеризовала как "борьбу за [американскую] душу", девиз 2024 года звучит как "Закончим эту работу".

Байдену на данный момент 80 лет.

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