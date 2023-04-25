До 4 мая: четыре депутата Рижской думы призывают к демонтажу памятника Пушкину

Депутаты обратились к партнерам по думской коалиции с призывом принять решение о демонтаже незаконно установленного памятника Пушкину, подаренного посольством России.

Чтобы "остановить раскол общества и дальнейшую эскалацию этого вопроса", Озола и ее коллеги по блоку просят включить данный вопрос в повестку дня коалиционного совета думы 25 апреля.

Блок депутатов уже поднимал вопрос о демонтаже памятника. Как заявила Озола, Пушкин является символом российского империализма.

Депутаты считают, что памятник должен быть демонтирован, потому что российское посольство использует его как инструмент мягкой силы и пропаганды. Памятник, подаренный Московской думой, был установлен в Риге незаконно 22 августа 2009 года при поддержке Пушкинского общества, посольства России и бывшего мэра Риги Нила Ушакова, но без поддержки Государственной инспекции по охране памятников культуры и Совета по сохранению и защите исторического центра Риги.

Вице-мэр Риги Линда Озола Фото: Evija Trifanova/LETA

В апреле 2013 года Рижская дума приняла решение перенять памятник в свое владение, поэтому блок депутатов считает, что для его демонтажа не потребуется специальных разрешений.

По мнению депутатов, коалиция должна немедленно принять решение о демонтаже и перемещении незаконно установленного памятника, чтобы исключить любую возможность его использования 9 мая.

В блок "Код для Риги" входят Озола, Янис Озолс, Давис Сталтс и Марис Мичеревскис.