На чемпионате мира по хоккею в Риге будет разрешена демонстрация украинских флагов

На чемпионате мира по хоккею в Риге будет разрешена демонстрация флагов Украины, сообщили организаторы на пресс-конференции во вторник, 25 апреля.
В турнире элитного дивизиона участвуют 16 команд, среди которых нет сборной Украины, но во время соревнований будет разрешена демонстрация флагов этой страны.
Напомним, чемпионат мира 2023 года, который изначально был запланирован в России, пройдёт с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Сборные России и Беларуси отстранены от турнира. Демонстрация флагов этих стран также будет запрещена.
В группе А (Тампере) сыграют: Финляндия, США, Швеция, Дания, Германия, Франция, Австрия и Венгрия.
В группе В (Рига) сыграют: Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан.
В первый день турнира сборная Латвии сыграет с Канадой. На этот матч было продано 6600 билетов. Перед этим турнир откроют Словакия и Чехия, на этот матч продано почти 6000 билетов.
Pasaules hokeja čempionātā Rīgā tribīnēs drīkstēs ienest Ukrainas karogu, tā lēmuši rīkotāji. Ukrainas karogs tikšot pielīdzināts Latvijas karogam. Krievijas un Baltkrievijas karogi būs aizliegti.— Mārtiņš Kļavenieks (@martklavenieks) April 25, 2023
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