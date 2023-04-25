На чемпионате мира по хоккею в Риге будет разрешена демонстрация украинских флагов

В турнире элитного дивизиона участвуют 16 команд, среди которых нет сборной Украины, но во время соревнований будет разрешена демонстрация флагов этой страны.

Напомним, чемпионат мира 2023 года, который изначально был запланирован в России, пройдёт с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Сборные России и Беларуси отстранены от турнира. Демонстрация флагов этих стран также будет запрещена.

В группе А (Тампере) сыграют: Финляндия, США, Швеция, Дания, Германия, Франция, Австрия и Венгрия.

В группе В (Рига) сыграют: Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан.

В первый день турнира сборная Латвии сыграет с Канадой. На этот матч было продано 6600 билетов. Перед этим турнир откроют Словакия и Чехия, на этот матч продано почти 6000 билетов.

Pasaules hokeja čempionātā Rīgā tribīnēs drīkstēs ienest Ukrainas karogu, tā lēmuši rīkotāji. Ukrainas karogs tikšot pielīdzināts Latvijas karogam. Krievijas un Baltkrievijas karogi būs aizliegti. — Mārtiņš Kļavenieks (@martklavenieks) April 25, 2023