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На чемпионате мира по хоккею в Риге будет разрешена демонстрация украинских флагов

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Фото: Zane Bitere/LETA

На чемпионате мира по хоккею в Риге будет разрешена демонстрация флагов Украины, сообщили организаторы на пресс-конференции во вторник, 25 апреля.

В турнире элитного дивизиона участвуют 16 команд, среди которых нет сборной Украины, но во время соревнований будет разрешена демонстрация флагов этой страны.

Напомним, чемпионат мира 2023 года, который изначально был запланирован в России, пройдёт с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Сборные России и Беларуси отстранены от турнира. Демонстрация флагов этих стран также будет запрещена. 

В группе А (Тампере) сыграют: Финляндия, США, Швеция, Дания, Германия, Франция, Австрия и Венгрия. 

В группе В (Рига) сыграют: Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан. 

В первый день турнира сборная Латвии сыграет с Канадой. На этот матч было продано 6600 билетов. Перед этим турнир откроют Словакия и Чехия, на этот матч продано почти 6000 билетов.

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