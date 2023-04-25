Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом

Журналисты издания связались с пресс-секретарем Дэниела Рэдклиффа, который подтвердил, что пара ожидала первенца в прошлом месяце. Сами актеры пока не объявляли о рождении ребенка.

Напомним, что Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк познакомились в 2012 году на съемках фильма "Убей своих любимых" и с тех пор не расстаются. Они не раз говорили о том, что счастливы в отношениях.