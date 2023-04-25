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Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом

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33-летний Дэниел Рэдклифф, звезда "Гарри Поттера", и его возлюбленная, 38-летняя актриса Эрин Дарк, стали родителями. Об этом пишет издание Daily Mail.

Журналисты издания связались с пресс-секретарем Дэниела Рэдклиффа, который подтвердил, что пара ожидала первенца в прошлом месяце. Сами актеры пока не объявляли о рождении ребенка.

Молодые родители пока держат в секрете пол и имя новорожденного. 

Папарацци сфотографировали Дэниела Рэдклиффа, когда он гулял с коляской.

Напомним, что Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк познакомились в 2012 году на съемках фильма "Убей своих любимых" и с тех пор не расстаются. Они не раз говорили о том, что счастливы в отношениях.

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