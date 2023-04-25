Вт, 25.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Новосибирске обнаружено новое массовое захоронение наемников ЧВК "Вагнер"

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Кладбище в Новосибирске
Кладбище в Новосибирске Фото: Ekrānšāviņš no video

В Новосибирске обнаружено новое место массового захоронения бойцов ЧВК "Вагнер", сообщает "Медуза" со ссылкой на "Тайга.инфо".

На Гусинобродском кладбище Новосибирска появились десятки новых захоронений, украшенных символикой ЧВК "Вагнер" и российскими флагами. О могилах наемников "Тайга.инфо" сообщили местные жители, которые прислали и снятое на кладбище видео.

"Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти, в основном конец 2022 года и первые месяцы 2023-го", - пишет издание.

Почти у всех этих могил одинаковые кресты.

В течение последних месяцев на кладбище появилось около 200 новых могил. На большей части из них видны венки, которые символизируют ЧВК "Вагнер". В свою очередь на других - венки в цветах флага России.

Журналисты "Тайга.инфо" проверили имена нескольких похороненных людей и пришли к выводу, что эти имена не упоминаются в официальных сообщениях последнего времени, например, в некрологах о погибших в ходе войны в Украине.

После сравнения имен этих людей с электронной базой данных российских судов выяснилось, что часть из них были осужденными.

В основном там похоронены люди из Новосибирской области, но есть и жители других регионов России.

Как известно, ЧВК "Вагнер" вербовала российских заключенных на войну в Украине с августа 2022 года.

По информации Русской службы ВВС и подсчетам "Медиазоны", на 14 апреля было известно о семи разных кладбищах, на которых похоронены убитые в ходе войны в Украине бойцы ЧВК "Вагнер".

В свою очередь 18 апреля издание "Люди Байкала" сообщило о новом, ранее неизвестном кладбище ЧВК "Вагнер" под Иркутском.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх