В Новосибирске обнаружено новое массовое захоронение наемников ЧВК "Вагнер"

В Новосибирске обнаружено новое место массового захоронения бойцов ЧВК "Вагнер", сообщает "Медуза" со ссылкой на "Тайга.инфо".
На Гусинобродском кладбище Новосибирска появились десятки новых захоронений, украшенных символикой ЧВК "Вагнер" и российскими флагами. О могилах наемников "Тайга.инфо" сообщили местные жители, которые прислали и снятое на кладбище видео.
"Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти, в основном конец 2022 года и первые месяцы 2023-го", - пишет издание.
Почти у всех этих могил одинаковые кресты.
A cemetery has been found in Novosibirsk, where Wagnerians, among others, are buried.— Belsat in English (@Belsat_Eng) April 25, 2023
According to rough estimates, there are more than 200 graves there. Most of them have wreaths with Wagner Group symbolism.
Source: taiga. info pic.twitter.com/IlG9uo4bOr
В течение последних месяцев на кладбище появилось около 200 новых могил. На большей части из них видны венки, которые символизируют ЧВК "Вагнер". В свою очередь на других - венки в цветах флага России.
Журналисты "Тайга.инфо" проверили имена нескольких похороненных людей и пришли к выводу, что эти имена не упоминаются в официальных сообщениях последнего времени, например, в некрологах о погибших в ходе войны в Украине.
После сравнения имен этих людей с электронной базой данных российских судов выяснилось, что часть из них были осужденными.
В основном там похоронены люди из Новосибирской области, но есть и жители других регионов России.
Как известно, ЧВК "Вагнер" вербовала российских заключенных на войну в Украине с августа 2022 года.
По информации Русской службы ВВС и подсчетам "Медиазоны", на 14 апреля было известно о семи разных кладбищах, на которых похоронены убитые в ходе войны в Украине бойцы ЧВК "Вагнер".
В свою очередь 18 апреля издание "Люди Байкала" сообщило о новом, ранее неизвестном кладбище ЧВК "Вагнер" под Иркутском.
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