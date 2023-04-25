В Новосибирске обнаружено новое массовое захоронение наемников ЧВК "Вагнер"

На Гусинобродском кладбище Новосибирска появились десятки новых захоронений, украшенных символикой ЧВК "Вагнер" и российскими флагами. О могилах наемников "Тайга.инфо" сообщили местные жители, которые прислали и снятое на кладбище видео.

"Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти, в основном конец 2022 года и первые месяцы 2023-го", - пишет издание.

Почти у всех этих могил одинаковые кресты.

A cemetery has been found in Novosibirsk, where Wagnerians, among others, are buried.

According to rough estimates, there are more than 200 graves there. Most of them have wreaths with Wagner Group symbolism.



Source: taiga. info pic.twitter.com/IlG9uo4bOr — Belsat in English (@Belsat_Eng) April 25, 2023

В течение последних месяцев на кладбище появилось около 200 новых могил. На большей части из них видны венки, которые символизируют ЧВК "Вагнер". В свою очередь на других - венки в цветах флага России.