Вт, 25.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Эстонии суд наказал мужчину за надпись "Путин, введи войска"

BNS rus.postimees.ee
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

В Эстонии суд приговорил почти к двум неделям ареста мужчину, который создал в публичном пространстве в Таллинне граффити против Украины и в поддержку военной агрессии, пишет Rus.Postimees.

Символика и текст, одобряющие войну, появились на стене гаража на Таммсааре-теэ в Мустамяэ в начале февраля. Полиция вскоре выявила нарушителя, который признал свою вину. Во вторник суд в наказание приговорил 29-летнего мужчину к 12 дням ареста, сообщила в соцсетях Пыхьяская префектура.

Нарушитель нанес на стену надпись "Путин, введи войска" и символы агрессии "Z" и "V".

"Поддерживающим агрессию высказываниям и символам не место в свободной Эстонии. Выражение подобных взглядов недопустимо и наказуемо. Мы ежедневно обращаем внимание на использование пропагандирующей войну символики, а в случае нарушений решительно реагируем и возбуждаем дело о проступке", - подчеркнула полиция.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх