В Эстонии суд наказал мужчину за надпись "Путин, введи войска"

Символика и текст, одобряющие войну, появились на стене гаража на Таммсааре-теэ в Мустамяэ в начале февраля. Полиция вскоре выявила нарушителя, который признал свою вину. Во вторник суд в наказание приговорил 29-летнего мужчину к 12 дням ареста, сообщила в соцсетях Пыхьяская префектура.

Нарушитель нанес на стену надпись "Путин, введи войска" и символы агрессии "Z" и "V".

"Поддерживающим агрессию высказываниям и символам не место в свободной Эстонии. Выражение подобных взглядов недопустимо и наказуемо. Мы ежедневно обращаем внимание на использование пропагандирующей войну символики, а в случае нарушений решительно реагируем и возбуждаем дело о проступке", - подчеркнула полиция.