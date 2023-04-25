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Из-за отключения электричества на Рижском центральном вокзале почти 2 часа не курсировали поезда

Дополнено в 20:12
rus.tvnet.lv
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Поезд на Рижском центральном вокзале
Поезд на Рижском центральном вокзале Фото: Zane Bitere/LETA

На Рижском центральном вокзале постепенно начинают курсировать электропоезда, движение которых было остановлено неполные два часа назад, сообщает агентство LETA.

Остановка была связана с тем, что во вторник вечером в процессе строительства железнодорожной линии Rail Baltica была задета контактная сеть, и произошло короткое замыкание. По этой причине было отключено напряжение в контактных сетях и остановлено движение поездов.

Как сообщила агентству LETA представитель Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците, движение поездов восстанавливается постепенно, однако на отдельных участках возможны ограничения движения и задержки.

Пассажиров призывают следить за актуальной информацией.

Как ранее сообщили в Пожарно-спасательной службе, во вторник после 18 часов был получен вызов на улицу Прагас, где на строительной площадке автотехника повредила железнодорожные провода, в результате чего произошло короткое замыкание. В результате короткого замыкания загорелась деревянная опора.

Чтобы потушить пожар, было отключено электричество.

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