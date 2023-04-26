Снижение полотка цен на нефть, эмбарго на металлы: предложены новые санкции против РФ

Экспертная группа под руководством главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего посла США в России Майкла Макфола во вторник, 25 апреля, опубликовала большой пакет предложений о введении новых санкций против России и Беларуси и повышения эффективности уже введенных. Об этом пишет Русская служба BBC.
Группа предлагает на четверть снизить потолок цены на российскую нефть, расширить санкции против нефтегазовых компаний и банков, ввести эмбарго на российские металлы и алмазы в Европе, а также в разы увеличить список лиц, которые будут внесены в санкционные списки.
Группа Ермака-Макфола была создана украинскими властями сразу после российского вторжения и ее задачей является разработка предложений относительно санкций против России.
“Наработки группы положены в основу более чем 70% санкций, которые реализуются США, ЕС, Великобританией и другими странами”, - написал Андрей Ермак про новый пакет предложений.
Русская служба BBC составила краткий перечень мер:
- Снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель с перспективой снижения до 30 долларов - такова, по оценке группы, предельная себестоимость российской нефти.
- Остановка прямых поставок российского газа в Евросоюз по всем маршрутам, кроме тех, что проходят через Украину.
- Эмбарго на российские энергоносители со стороны стран-союзниц в Восточной Азии: Японии, Южной Кореи, Тайваня и др.
- Антидемпинговые меры против третьих стран, через которые из-за западных санкций пошел теневой экспорт российской нефти и нефтепродуктов.
- Полные унифицированные санкции со стороны всех членов санкционной коалиции против всех российских нефтегазовых компаний, а также против "Газпромбанка".
- 100-процентный налог на доходы, полученные в России теми западными нефтегазовыми компаниями, которые еще не ушли оттуда (группа упоминает французские Total и SLB).
- Блокирование доступа России к западным услугам в нефтегазовой отрасли и санкции против российских компаний, оказывающих такие услуги.
- Санкции против "Росатома".
- Полное эмбарго (с долгим переходным периодом) на российские металлы.
- Эмбарго на российские алмазы и санкции против компаний "Алроса" и "Гриб Даймондс" со стороны ЕС, который, в отличие от союзников, их еще не ввел.
- Расширение эмбарго на российское золото на ювелирные изделия из России и запрет на импорт золота из стран, перепродающих российское золото (группа называет ОАЭ, Китай, Индию и Турцию).
- Согласование всеми странами санкционной коалиции, унификация и расширение списков товаров двойного назначения, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен. Вторичные санкции против компаний в третьих странах, которые поставляют России такие товары.
- Прекращение производства западными компаниями микрочипов, которые поддерживают российскую систему ГЛОНАСС и которыми Россия оснащает свои ракеты и дроны.
- Согласование и введение всеми странами-союзницами полных санкций против десяти крупнейших российских банков (сейчас санкции отличаются от страны к стране).
- Отключение всех крупных банков России от системы платежей SWIFT.
- Установление предельного срока для выхода оставшихся иностранных банков с российского рынка.
- Остановка финансирования западными странами проектов, которые предусматривают закупки в России.
- Решительное расширение индивидуальных санкций на тысячи российских и белорусских чиновников и менеджеров и членов их семей, если на тех зарегистрированы имущество и активы.
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