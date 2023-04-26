Снижение полотка цен на нефть, эмбарго на металлы: предложены новые санкции против РФ

Группа предлагает на четверть снизить потолок цены на российскую нефть, расширить санкции против нефтегазовых компаний и банков, ввести эмбарго на российские металлы и алмазы в Европе, а также в разы увеличить список лиц, которые будут внесены в санкционные списки.