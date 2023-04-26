Планы Кремля в Балтии: не допустить искоренения русского языка и укрепления НАТО

Секретные документы Кремля свидетельствуют о том, что Москва еще до вторжения в Украину планировала усилить свое влияние в Латвии. Из-за войны несколько стратегических планов провалились.
Создание новых неправительственных организаций для поддержки российской политики, препятствование закреплению НАТО в регионе, предотвращение перехода на обучение на латышском языке и отключение от российской электросети, придание русскому языку статуса государственного - вот лишь некоторые из планов, которые Кремль считает стратегически важными для Латвии до 2030 года, согласно секретным документам, попавшим в распоряжение Re:Baltica.
Они были подготовлены двумя управлениями президента России, ответственными за деятельность Кремля по оказанию влияния в странах Балтии, и попали в руки международной группы журналистов, в которую входит и Re:Baltica. Еще два года назад Бюро по защите Сатверсме (SAB) допустило, что эти управления предоставляют "рекомендации по процессу принятия стратегических решений Кремля, хотя и не участвуют в нем". Утекшие документы это подтверждают. Конкретные управления как давали стратегические советы, так и разрабатывали их.
Документы были разработаны еще до вторжения России в Украину - летом или осенью 2021 года, и в них коротко рассмотрены главные цели и потенциальные угрозы их реализации в странах Балтии (как и в ранее утекших документах о планах в Беларуси и Молдове). Каждый из них состоит из трех частей: политические, военные цели и безопасность; экономические и торговые цели; гуманитарные цели. Кроме того, они имеют конкретные временные рамки - краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и долгосрочные (2030 год).