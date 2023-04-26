Планы Кремля в Балтии: не допустить искоренения русского языка и укрепления НАТО

Фото сделано в феврале 2020 года во время празднования награждения Орденом дружбы полковника иностранной разведки Евгения Умеренко (в центре). Он долгое время отвечал за реализацию интересов Кремля в Балтии. Крайний справа - на тот момент его заместитель Вадим Смирнов Фото: Dossier/Chernovleaks

Разоблаченный как шпион, Смирнов переехал из Калининграда в Москву и начал за кулисами координировать пропагандистские кампании против Балтии.

Согласно предоставленной Службой государственной безопасности (VDD) информации, он делал это через платформы RuBaltic.ru, фонд "Историческая память" и Российскую ассоциацию балтийских исследований. Эти организации по-прежнему регулярно публикуют ложные новости о том, что Латвию ждут "тяжелые времена" и почему нужно дружить с Россией.

Фото: Re:baltica

Однако Смирнов - не тот, кто принимает решения. С Путиным говорит его начальник, уроженец Украины Дмитрий Козак.

Козак знаком с Путиным с начала 90-х годов, когда оба начинали политическую карьеру в мэрии Санкт-Петербурга. Еще до войны в Украине SAB назвало Козака "лично приближенным к Путину" лицом. Согласно информации международных СМИ, он мог выпасть из круга приближенных Путина, так как возражал против военного вторжения в Украину. С другой стороны - он по-прежнему занимает свою должность.

Будущие цели Кремля

"На Россию теперь многие смотрят как на прокаженную. Реализация любых целей будет сложнее, так как негативно настроены даже те, кто исторически выступал за сотрудничество с Россией", - отмечает исследователь в области российской политики Марцис Балодис.