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Планы Кремля в Балтии: не допустить искоренения русского языка и укрепления НАТО
Фото: Karl Erik Leik/Delfi
Inga Spriņģe, Re:Baltica rus.tvnet.lv
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Секретные документы Кремля свидетельствуют о том, что Москва еще до вторжения в Украину планировала усилить свое влияние в Латвии. Из-за войны несколько стратегических планов провалились.

Создание новых неправительственных организаций для поддержки российской политики, препятствование закреплению НАТО в регионе, предотвращение перехода на обучение на латышском языке и отключение от российской электросети, придание русскому языку статуса государственного - вот лишь некоторые из планов, которые Кремль считает стратегически важными для Латвии до 2030 года, согласно секретным документам, попавшим в распоряжение Re:Baltica.

Они были подготовлены двумя управлениями президента России, ответственными за деятельность Кремля по оказанию влияния в странах Балтии, и попали в руки международной группы журналистов, в которую входит и Re:Baltica. Еще два года назад Бюро по защите Сатверсме (SAB) допустило, что эти управления предоставляют "рекомендации по процессу принятия стратегических решений Кремля, хотя и не участвуют в нем". Утекшие документы это подтверждают. Конкретные управления как давали стратегические советы, так и разрабатывали их.

Документы были разработаны еще до вторжения России в Украину - летом или осенью 2021 года, и в них коротко рассмотрены главные цели и потенциальные угрозы их реализации в странах Балтии (как и в ранее утекших документах о планах в Беларуси и Молдове). Каждый из них состоит из трех частей: политические, военные цели и безопасность; экономические и торговые цели; гуманитарные цели. Кроме того, они имеют конкретные временные рамки - краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и долгосрочные (2030 год).

Какими были планы Кремля в Латвии

Учитывая, что отечественная пресса и органы безопасности регулярно сообщали о деятельности Кремля по оказанию влияния в Латвии, документы не содержат никаких удивительных новостей. Но эти ранее неопубликованные материалы являются подтверждением подозрений, которые власти, а также журналисты-расследователи в течение многих лет высказывали по поводу возможной "руки Кремля" в различных видах деятельности внутри страны.

Фото: Re:baltica

Для реализации этих стратегических планов авторы документов рекомендуют создавать новые неправительственные организации для лоббирования интересов России и продолжения так называемой "политики соотечественников". Re:Baltica неоднократно рассказывал о том, как работают такие организации. Их главная цель - публично выразить поддержку деятельности России и расколоть местное сообщество. В письменном ответе Re:Baltica SAB утверждает, что, создавая внутреннюю напряженность в странах Западной Европы, Кремль надеется "уменьшить политическое внимание некоторых европейских стран к войне России в Украине".

Еще одна рекомендация в секретных документах - строить отношения с политическими лидерами из умеренно-центристских партий, которых поддерживает как латышский, так и русский электорат и которые "ориентированы на построение взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией".

В документах не упоминаются конкретные лица или организации, при участии которых будет происходить реализация конкретной стратегии. На вопрос Re:Baltica, располагает ли SAB какой-либо информацией о том, что это могут быть за политические силы, служба ответила в общих чертах: "Стратегия Кремля как до, так и после войны заключается в том, чтобы вести диалог с теми силами, которые в этом заинтересованы, и рычаг экономической целесообразности часто является ключевым лейтмотивом".

"Здесь произошла определенная смена парадигмы", - говорит исследователь Центра исследований восточноевропейской политики Марцис Балодис. Если долгое время стратегия Кремля заключалась в том, чтобы искать союзников в партиях, поддерживаемых русскоязычными, то теперь в странах, где выборы предстоят в ближайшее время, Россия поддерживает кандидатов, открытых к сотрудничеству с ней, поясняет эксперт.

Чего Кремль допускать не хочет

Крупнейшей угрозой для реализации стратегических планов Кремля оказался сам Кремль. Точнее - вторжение в Украину, в результате чего страны Запада не только отвернулись от России, но и начали усиленно вооружаться.

Фото: Re:baltica

В качестве потенциальной угрозы в реализации стратегических целей авторы документа упоминают переход на образование на государственном языке в русских школах, применение Евросоюзом санкций, энергетическую независимость стран Балтии от России и Центр передового опыта стратегических коммуникаций НАТО (STRATCOM) в Риге.

"Это никакой не сюрприз", - услышав, что руководимую им организацию стратеги Кремля считают препятствием, заявил Re:Baltica глава STRATCOM Янис Сартс. В качестве примера он упоминает многократные высказывания министра обороны России Сергея Шойгу о том, что центр - одна из угроз интересам России. Сартс допускает: это связано с тем, что они долгое время исследовали деятельность России, понимают ее и могут предложить решения для противодействия. "Возможно, мы разрушили какой-то их план", - отметил он.

Если одной из главных целей России было не допустить развертывания сил НАТО в Латвии, то произошло наоборот. Согласно принятому прошлым летом на совещании НАТО в Мадриде решению, размещенную в Латвии батальонную боевую группу НАТО планируется увеличить до уровня бригады. В реальности это будет означать постоянное присутствие нескольких тысяч солдат союзников в Латвии, общие учения с латвийской армией и готовность реагировать на военные угрозы и угрозы другого рода.

"Упомянутые действия и решения НАТО - помеха для амбиций России", - поясняет глава департамента Минобороны по военно-публичным отношениям Каспар Галкин. "Другими словами, Россия хочет, чтобы вблизи нее ни в одной из стран не создавали никаких сил обороны, которые помешали бы России осуществить вторжение и оккупацию".

Вторжение в Украину ускорило и решение стран Балтии начать еще быстрее отсоединять свои электросети от так называемой сети БРЭЛЛ, которая соединяет с Беларусью с Россией. Это планировалось сделать до 2025 года, но в конце прошлого года президенты стран Балтии договорили достичь цели уже в будущем году.

Если одной из целей Кремля было увеличение экспорта российских товаров в Латвию для создания более тесных экономических связей, то достичь ее также не удалось. До войны в Украине импорт из России составлял 9%, а в прошлом году - 7%, согласно информации, собранной Министерством экономики.

"Это не первый случай, когда Кремль выстрелил себе в ногу, преследуя краткосрочные цели в ущерб долгосрочным", - заключает эксперт в области российской политики Балодис. Он предполагает, что разработчики плана не знали, что их начальство - Владимир Путин и небольшой круг его приближенных - планирует вторжение в Украину.

Кто разрабатывал планы Кремля в Балтии

В сердце Москвы, в десяти минутах ходьбы от Кремля, находится комплекс зданий администрации президента России Владимира Путина. Центральное - внушительное шестиэтажное здание в стиле модернизма, однако за ним находится более незаметная, похожая на блочную высотка. Простым прохожим попасть туда невозможно. Нельзя найти ее изображения и на виртуальной карте Google.

В этом доме находятся два управления администрации президента, которые отвечают за деятельность Кремля по оказанию влияния в странах Балтии.

В феврале 2020 года в главном здании администрации прошли небольшие празднования. В одном из кабинетов с массивными кожаными креслами, узорчатыми дорожками на полу и на фоне флагов России несколько мужчин в пиджаках открыли бутылку шампанского. Они отмечали награждение Орденом дружбы полковника Евгения Умеренко, основной задачей которого на протяжении многих лет была организация кампаний влияния Кремля в странах Балтии. Это включало в себя клеветническую кампанию против президента Литвы Дали Грибаускайте в 2015 году.

На сделанной во время мероприятия фотографии с бокалом шампанского в руках виден и мужчина, который разрабатывал имеющиеся в распоряжении Re:Baltica стратегии Кремля в странах Балтии. Вадим Смирнов на тот момент был заместителем Умеренко.

"Сдержанный, с вежливыми манерами. Он подходит под стереотип академика и офицера спецслужб", - шутит литовский политолог Нериюс Малиукевичюс, который познакомился со Смирновым в 2013 году на круглом столе в Университете Канта в Калининграде.

Смирнов тогда выдавал себя за академика, который под крылом университета проводил различные мероприятия и писал докторскую диссертацию о "структурных изменениях в политической элите в постсоветской Литве". В рамках нее он несколько раз ездил в Литву, чтобы взять интервью у различных экспертов.

Докторскую диссертацию он защитил в университете в Москве в 2012 году, а годом позже Литва включила его в черный список. Оказалось, что наряду с докторской диссертацией он занимался шпионажем. В 2014 году в список нежелательных лиц его включили и в Латвии.

Фото сделано в феврале 2020 года во время празднования награждения Орденом дружбы полковника иностранной разведки Евгения Умеренко (в центре). Он долгое время отвечал за реализацию интересов Кремля в Балтии. Крайний справа - на тот момент его заместитель Вадим Смирнов
Фото сделано в феврале 2020 года во время празднования награждения Орденом дружбы полковника иностранной разведки Евгения Умеренко (в центре). Он долгое время отвечал за реализацию интересов Кремля в Балтии. Крайний справа - на тот момент его заместитель Вадим Смирнов Фото: Dossier/Chernovleaks

Разоблаченный как шпион, Смирнов переехал из Калининграда в Москву и начал за кулисами координировать пропагандистские кампании против Балтии.

Согласно предоставленной Службой государственной безопасности (VDD) информации, он делал это через платформы RuBaltic.ru, фонд "Историческая память" и Российскую ассоциацию балтийских исследований. Эти организации по-прежнему регулярно публикуют ложные новости о том, что Латвию ждут "тяжелые времена" и почему нужно дружить с Россией.

Фото: Re:baltica

Однако Смирнов - не тот, кто принимает решения. С Путиным говорит его начальник, уроженец Украины Дмитрий Козак.

Козак знаком с Путиным с начала 90-х годов, когда оба начинали политическую карьеру в мэрии Санкт-Петербурга. Еще до войны в Украине SAB назвало Козака "лично приближенным к Путину" лицом. Согласно информации международных СМИ, он мог выпасть из круга приближенных Путина, так как возражал против военного вторжения в Украину. С другой стороны - он по-прежнему занимает свою должность.

Будущие цели Кремля

"На Россию теперь многие смотрят как на прокаженную. Реализация любых целей будет сложнее, так как негативно настроены даже те, кто исторически выступал за сотрудничество с Россией", - отмечает исследователь в области российской политики Марцис Балодис.

На это Re:Baltica указывает и SAB. Однако, несмотря на то, что начатая война в Украине значительно осложнила планы Кремля, он от них не отказался. На Западе выросло понимание методов работы России, и наложенные санкции значительно затруднили возможности Кремля финансировать своих агентов влияния и реализаторов "политики соотечественников", в том числе в Латвии. В результате Кремль ищет новые возможности, и целевой аудиторией в Латвии могут сталь лояльные России и недовольные работой правительства жители. Поэтому Кремль продолжает эскалировать внутренние проблемы Латвии и раскалывать общество. Для этого они будут использовать "социальные сети, ставшие ключевой средой для кампаний по дискредитации, фейковых новостей и пропаганды, в которых возможности России по манипулированию продолжают расти", - указывает SAB.

Возросшую активность в этих каналах заметил и STRATCOM. "Если в начале войны наблюдалось некое затишье, поскольку у Кремля не хватало ресурсов для действий на всех фронтах, то в последнее время мы наблюдаем появление все более масштабных антиукраинских кампаний", - отметил Сартс.

Дешевые политические интриги

Премьеры всех трех стран Балтии, у которых мы попросили комментарий по поводу утекших документов, указали, что страны готовы к будущим провокациям Кремля. "Мы знаем своего соседа. Наша задача - делиться своими знаниями о деятельности России, строить устойчивость и сопротивляться прямым и непрямым попыткам России получить влияние", - указала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после ознакомления с документами указала, что энергетическая независимость и безопасность по-прежнему являются наиболее важными областями стран Балтии. "Страны Балтии делают все возможное, чтобы по возможности быстрее стать самодостаточными, и энергосеть - единственная часть, где нам сделать это не удалось. Из России в Литву больше не поступает электричество для коммерческих целей, но теперь мы пытаемся решить техническую ситуацию (с десинхронизацией от российской системы. - Прим. ред.)", - заявила она.

"Планы России получить рычаги влияния в Эстонии, Латвии и Литве напоминают мне, почему их вступление в НАТО было прекрасной идеей, - сказал журналистам бывший заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дан Фрид. - Без членства Балтии в НАТО Россия туда бы уже вторглась. После их принятия в НАТО у россиян остались только дешевые политические интриги".

Фото: Re:baltica
Фото: Re:baltica

Автор: Инга Сприньге (Re:Baltica)

Редактор: Санита Йемберга (Re:Baltica)

Визуальное оформление: Karl-Erik Leik / Delfi Estonia

Техническая поддержка: Мадара Эйхе

Перевод на русский язык: Александр Овсянников (RUS TVNET)

Статья создана в сотрудничестве с delfi.ee, NDR, WDR, Литовским общественным телевидением (LRT), Yahoo News, Süddeutsche Zeitung, Expressen, VSquare, Frontstory.pl, Dossier Center, Kyiv Independent.

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