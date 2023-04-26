Мария Степанова: Русский язык сейчас явно нуждается в помощи

Может быть, это называется "европейским взаимопониманием"? Если если это так, то прекрасно, пусть будет так.

- Вручение европейского литературного приза русскоязычному автору вызывает противоречивые чувства, в частности, среди украинцев и украинских деятелей культуры. Русский язык и, к сожалению, его носители, включая поэтов, воспринимаются как некий совокупный враг. Как вы себя будете ощущать, получая этот приз в Лейпциге?

- Я очень хорошо понимаю украинцев и украинских коллег и считаю, что в этой мучительной для нас и неизмеримо более мучительной для них ситуации действительно почти невозможно представить себе какой-то диалог, какой-то общий разговор. Но с русским языком, мне кажется, все все-таки сложнее. Мне кажется, что и мы, и коллеги из Украины должны быть заинтересованны в том, чтобы русский язык не считался собственностью российского государства, ее бюрократического аппарата или тех, кто начал эту войну в 2014 году и настаивает на том, что имеет преимущественное право на русский язык и русскую культуру.