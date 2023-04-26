Сколько стоит первый рабарбар?

Рижский центральный рынок обрадовал своих подписчиков в Facebook новостью о том, что первый рабарбар уже в продаже! Его цена - 5 евро за кг.

В свою очередь, предложения супермаркетов скуднее. Порталу Receptes.lv удалось найти рабарбар только в магазинах Maxima и Barbora, но за схожую цену - 4,99 евро за кг.