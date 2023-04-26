Видео ⟩ Латвийские цыгане организовали пикет возле Кабинета министров

Trešdien viena no Latvijas čigānu organizācijām pie Ministru kabineta organizēja protestu ar dziesmām un dejām, iebilstot pret "nevienlīdzīgo attieksmi Eiropas Savienības finansējuma sadalē". pic.twitter.com/T3s6N04oQq — TVNET ziņas (@TVNET_zinas) April 26, 2023

Как считает организатор протеста, Фонд общественной интеграции (SIF) недостаточно информирует цыганские организации о доступном им финансировании, а поддерживает такие проекты образования, данные которых не соответствуют реальной ситуации.

Руководимая им организация не удовлетворена работой директора Латвийского национального общества культуры Нормунда Рудевича и директора Центра образования, руководителя проектов Дайги Заке, которые обещали поддержать всю цыганскую общину, но поддержку цыгане не получили.

Ездовскис рассказал, что Рудевич, например, для проведения фестиваля от страны получил финансирование в размере 90 000 евро, а мероприятие все равно было платным. По мнению Ездовскиса, государственная поддержка недостаточно целевая. Он призывает направить это финансирование на образование и благосостояние цыган, обучая их навыкам в соответствии с требованиями рынка труда и обеспечивая рабочие места.