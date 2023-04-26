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Видео ⟩ Латвийские цыгане организовали пикет возле Кабинета министров

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānšāviņš

В среду одна из латвийских цыганских организаций организовала возле Кабинета министров протест с песнями и танцами, выступая против "неравного отношения к распределению финансирования Европейского союза", сообщил председатель Объединения обществ латвийских цыган Освальд Ездовскис.

Как считает организатор протеста, Фонд общественной интеграции (SIF) недостаточно информирует цыганские организации о доступном им финансировании, а поддерживает такие проекты образования, данные которых не соответствуют реальной ситуации.

Руководимая им организация не удовлетворена работой директора Латвийского национального общества культуры Нормунда Рудевича и директора Центра образования, руководителя проектов Дайги Заке, которые обещали поддержать всю цыганскую общину, но поддержку цыгане не получили.

Ездовскис рассказал, что Рудевич, например, для проведения фестиваля от страны получил финансирование в размере 90 000 евро, а мероприятие все равно было платным. По мнению Ездовскиса, государственная поддержка недостаточно целевая. Он призывает направить это финансирование на образование и благосостояние цыган, обучая их навыкам в соответствии с требованиями рынка труда и обеспечивая рабочие места.

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