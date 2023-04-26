Кариньш: у системы образования хватает проблем, предстоит много работы

"У нас есть система, в которой допускается и встречается большое разнообразие", - сказал премьер, отметив, что систему школ нужно до конца упорядочить, а также уточнить ответственность самоуправлений в распределении выделенных государством средств на образование.

Также необходимо продолжать работу над финансовыми потоками для школ, чтобы "выделенные деньги шли туда, куда следует".

Премьер-министр отметил, что приоритетом правительства является обширная трансформация экономики, основанная на хорошем образовании. "Образование - одна из основ, которую необходимо развивать и укреплять, чтобы экономика могла расти и в будущем", - сказал Кариньш.

В ходе дискуссий представители LIZDA указали на слабые места в системе образования и различия между школами. "У нас нет равенства - нужно улучшать систему, чтобы молодежь по всей стране могла получать одинаково хорошее образование, а учителя с одинаковой нагрузкой - одинаковую зарплату", - сказал премьер.

Как сообщалось, правительство сегодня одобрило предложение Министерства образования и науки выделить на выполнение требований бастующих учителей еще 4,2 млн евро.

Эта сумма будет выделена в дополнение к уже выделенным 9 млн евро, что предусмотрено утвержденными 21 апреля поправками к правилам Кабинета министров об оплате труда педагогов. Финансирование будет использовано для повышения заработной платы тех учителей, чья ставка заработной платы в настоящее время выше минимальной.