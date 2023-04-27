Кариньш ушел в отпуск; вместо него - Силиня и Ринкевич

Во время отсутствия Кариньша до 29 апреля обязанности главы правительства будет исполнять министр благосостояния Эвика Силиня, а с 30 апреля до 3 мая - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Как сообщили в Государственной канцелярии, во время своего отсутствия премьер-министр продолжит следить за актуальными событиями в Латвии и мире, чтобы в случае необходимости немедленно вернуться к исполнению обязанностей.