Ашераденс об убийстве в Екабпилсе: кто-то должен взять ответственность и уйти с должности

На вопрос, должен ли кто-то взять на себя ответственность и уйти с должности в связи с произошедшим в Екабпилсе убийством женщины, министр указал, что не является экспертом в этой сфере, но, по его мнению, ответственность за это кто-то на себя взять должен.

"Представители государства часто придерживаются различных бумаг - здесь у нас такие и такие действия. Я с этим сталкиваюсь и в быту. Часто вижу, что мы теряем смысл (...), зачем мы вообще приглашены делать свою работу", - сказал Ашераденс, добавив, что в данном случае были люди, которые должны были обеспечить безопасность женщины.

Кроме того, министр выразил мнение, что такой случай можно было предотвратить.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери ножевые ранения получила женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину, об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина не была защищена.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс распорядился начать служебную проверку, чтобы "проверить, действовали ли сотрудники полиции в соответствии с нормами закона, достаточно активно и профессионально".