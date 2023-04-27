Ашераденс об убийстве в Екабпилсе: кто-то должен взять ответственность и уйти с должности

В связи с убийством женщины в Екабпилсе кто-то должен взять на себя ответственность и уйти с должности, заявил в четверг в интервью Латвийскому радио министр финансов Арвил Ашераденс.
На вопрос, должен ли кто-то взять на себя ответственность и уйти с должности в связи с произошедшим в Екабпилсе убийством женщины, министр указал, что не является экспертом в этой сфере, но, по его мнению, ответственность за это кто-то на себя взять должен.
"Представители государства часто придерживаются различных бумаг - здесь у нас такие и такие действия. Я с этим сталкиваюсь и в быту. Часто вижу, что мы теряем смысл (...), зачем мы вообще приглашены делать свою работу", - сказал Ашераденс, добавив, что в данном случае были люди, которые должны были обеспечить безопасность женщины.
Кроме того, министр выразил мнение, что такой случай можно было предотвратить.
Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери ножевые ранения получила женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину, об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина не была защищена.
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс распорядился начать служебную проверку, чтобы "проверить, действовали ли сотрудники полиции в соответствии с нормами закона, достаточно активно и профессионально".
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