Сейм не будет обсуждать принятие Стамбульской конвенции

Среди стран Евросоюза Латвия на первом месте по количеству убитых женщин.

Каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина указывают на опыт сексуального или физического насилия в зрелом возрасте, сказал депутат, подчеркнув, что это драматические цифры и ответственность за изменение этой статистики лежит на политиках.

Депутат от оппозиции назвал причины, по которым необходима ратификация

Стамбульская конвенция предусматривает создание легкодоступного кризисного центра для проведения медицинской и судебно-медицинской экспертизы, поддержки при травмах и консультирования потерпевших.

По словам Шуваевса, во многих странах, в том числе в Латвии, такие центры поддержки труднодоступны для жертв насилия и изнасилований.

Еще одним важным преимуществом является подготовка специалистов для более эффективного реагирования на формы насилия в отношении женщин и использование запретительных судебных решений. Депутат допускает, что, возможно, этот аспект был бы важен в контексте убийства в Екабпилсе.

По мнению депутата, ратификация конвенции будет означать систематизацию законодательства по предотвращению насилия и осуждению виновных, а также обеспечит большую справедливость для жертв насилия.

Депутат Айнарс Шлесерс сказал, что женщин всегда нужно защищать, для этого не нужны ни Стамбульская конвенция, ни правила Брюсселя.

Депутат также удивился тому, что в Латвии должно было произойти трагическое событие, чтобы правоохранительные органы начали работать.