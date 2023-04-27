Сейм не будет обсуждать принятие Стамбульской конвенции

В четверг, 27 апреля, в повестку дня Сейма не было включено предложение фракции "Прогрессивных" о том, что Кабинет министров должен представить на ратификацию в парламент Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, или Стамбульскую конвенцию.
Вопрос о ратификации Стамбульской конвенции вновь стал актуальным после жестоких событий на прошлой неделе в Екабпилсском крае, где мужчина осуществил угрозу убить женщину - в сельской местности он напал на нее и смертельно ранил. Это произошло на глазах ее мамы и ребенка детсадовского возраста. После убийства Леон Русиньш скрылся на машине. Его не удалось задержать.
Убийство совершил бывший муж жертвы, который месяцами угрожал и преследовал ее, о чем регулярно сообщалось в полицию, но женщина так и не получила защиты.
Партия отмечает, что Европейский парламент призывает Европейский союз (ЕС) действовать в соответствии с мнением Суда ЕС и ратифицировать Стамбульскую конвенцию,
так как Стамбульская конвенция остается международным стандартом и основным инструментом по искоренению гендерного насилия, в том числе насилия в семье.
Депутаты Европарламента решительно осудили попытки некоторых государств-членов отменить уже принятые меры по имплементации Стамбульской конвенции и призвали к полной ее реализации.
Депутат Андрис Шуваевс, призывая парламентариев поддержать план, риторически спросил, встанет ли 14-й Сейм на сторону обидчиков или жертв насилия. Он подчеркнул, что ратификация Стамбульской конвенции является обязанностью любого ответственного, дальновидного и европейски мыслящего законодателя.
Среди стран Евросоюза Латвия на первом месте по количеству убитых женщин.
Каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина указывают на опыт сексуального или физического насилия в зрелом возрасте, сказал депутат, подчеркнув, что это драматические цифры и ответственность за изменение этой статистики лежит на политиках.
Депутат от оппозиции назвал причины, по которым необходима ратификация
Стамбульская конвенция предусматривает создание легкодоступного кризисного центра для проведения медицинской и судебно-медицинской экспертизы, поддержки при травмах и консультирования потерпевших.
По словам Шуваевса, во многих странах, в том числе в Латвии, такие центры поддержки труднодоступны для жертв насилия и изнасилований.
Еще одним важным преимуществом является подготовка специалистов для более эффективного реагирования на формы насилия в отношении женщин и использование запретительных судебных решений. Депутат допускает, что, возможно, этот аспект был бы важен в контексте убийства в Екабпилсе.
По мнению депутата, ратификация конвенции будет означать систематизацию законодательства по предотвращению насилия и осуждению виновных, а также обеспечит большую справедливость для жертв насилия.
Депутат Айнарс Шлесерс сказал, что женщин всегда нужно защищать, для этого не нужны ни Стамбульская конвенция, ни правила Брюсселя.
Депутат также удивился тому, что в Латвии должно было произойти трагическое событие, чтобы правоохранительные органы начали работать.
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