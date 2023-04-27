При нынешних темпах разминирование Украины займет 757 лет

По их словам, российские силы устанавливают активируемые жертвами мины на животных, трупах, оставляют двойные и тройные мины-ловушки на дорогах, полях и лесах. Кроме того, они преднамеренно минируют сельскохозяйственные районы и угодья, делая их непригодными для использования.

Низкие темпы разминирования с 2015 года

Пока разминирование в Украине продвигается очень медленными темпами, указывает Globsec. С февраля 2015 года в Донецкой и Луганской областях необходимо очистить от мин 16 тысяч кв. км, в том числе 7000 кв. км - на подконтрольных Украине территориях. Между тем фактический размер территорий, разминированных в 2015-2021 годах, составил всего 414,56 кв. км. Это лишь 2,5 процента потенциально заминированных территорий.