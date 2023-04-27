На некоторых автодорогах будет увеличена максимальная скорость

Максимальная скорость движения до 110 км/ч будет разрешена на двух автодорогах - по Юрмальскому шоссе и главной автодороге Рига-Вентспилс (А10), на участке Рига - Юрмала (13,60–18,78 км).

Также скорость движения в 110 км/ч будет разрешена на участке Видземского шоссе (А2) от развязки на пересечении Видземского шоссе (А2), Таллиннского шоссе (А1) и Рижской окружной дороге до "Сените".

Следует учитывать, что данный участок дороги оборудован адаптивным решением управления дорожным движением. Поэтому в случае ухудшения погодных условий разрешенная скорость движения на нем может быть снижена. Если адаптивные информационные дорожные знаки не работают, водители должны соблюдать правила дорожного движения, а разрешенная скорость такая же, как и везде вне населенных пунктов - 90 км/ч.

Максимальная скорость движения в 100 км/ч разрешена на трех автодорогах страны - на трассе А1 Рига (Балтэзерс) - граница Эстонии (Айнажи) Саулкрастской окружной, на трассе А6 Рига-Даугавпилс-Краслава-белорусская граница (А6) от от Саласпилса до Икшкиле и на участке шоссе Тинужи - Кокнесе (Р80).