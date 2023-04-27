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Полиция нашла мужчину, сбежавшего из Рижского центра психиатрии и наркологии

rus.tvnet.lv
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Valsts policija

Полиция нашла мужчину, который в среду сбежал из Рижского центра психиатрии и наркологии.

В пятницу, 28 апреля, стало известно, где он находится, и сотрудники Государственной полиции в сотрудничестве с муниципальной полицией Бауски нашли его.

Полиция благодарит жителей, предоставленная которыми информация способствовала выяснению местонахождения мужчины.

В среду мужчина сбежал из Рижского центра психиатрии и наркологии. Полиция предупреждала, что у него имеются проблемы со здоровьем и он может стать непредсказуемым и агрессивным, если его потревожить.

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