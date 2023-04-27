Путин подписал указ, который позволит выселять граждан Украины с оккупированных территорий

Эти люди должны или должны принять гражданство России, или заявить о своем желании сохранить имеющееся у них гражданство.

В этом случае, граждане Украины сохранят право находиться по месту жительства до 1 июля 2024 года, а в дальнейшем они будут считаться иностранцами.

При этом, если российские власти признают таких людей угрозой национальной безопасности, то они могут быть выдворены из страны.

На какую именно территорию их собираются выдворять, в указе не уточняется.

Указ нарушает международное гуманитарное право, а некоторые его положения могут быть признаны военным преступлением,

сказал Telegram- каналу "Агентство" замдиректора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.