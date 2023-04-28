Начат сбор подписей за отделение Бабите от Марупского края

Автор инициативы Даце Крастиня говорит: "Сейчас Марупский край продолжает развивать свой край, тогда как Бабите пренебрегают, не развивается ни один проект. Считают, что в этом законе об административной реформе допущена допущена большая ошибка.

Долговые обязательства Марупского края до реформы были примерно 50 миллионов, тогда как у Бабите - всего пять. Таким образом, сейчас получается, что жители Бабите платят за взятые Марупе кредиты и развитие проектов".

"Это было сделано неправильно. Как жили, так и живем отдельно и самостоятельно. Но проблем с этим не было. Это просто делалось на скорости", - говорит житель Бабите Айнар.

Впрочем, краевая дума не считает, что отношения между Марупе и Бабите расшатались, и считает, что край успешно развивается уже в новых границах.

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