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Фото ⟩ Откровенная реклама с Эмили Ратаковски покорила Сеть

rus.tvnet.lv
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Сеть покорило новое фото известной модели и актрисы Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski).

31-летняя снялась в новой откровенной рекламе. В ней голливудская красотка эффектно демонстрирует свое тело.

В кадре Эмили Ратковски дерзко приспускает трусики крошечного бикини одной рукой. В другой руке она держит открытую банку с лимонадом. Образ дополняет колье на шее, а также часы с цепочкой и кольцо на руках.

В этот кадр не попадает лицо Ратаковски, но по идеальному упругому телу, а также по попавшим на фото шее, но поклонники понимают, что в фотосессии участвовала именно она.

Эта съемка проводилась для рекламной кампании собственного бренда модели бренда Inamorata. Снимок 31-летняя звезда сама опубликовала у себя в соцсетях, где на нее подписаны около 30 млн человек.

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