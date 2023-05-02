Фото ⟩ Дони на мотоцикле, Рива в машине, а дети Галкина летят в Париж

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Давайте заглянем в аккаунты знаменитостей?
Маркус Рива в Беверли-Хиллс
Гарри и Лиза Галкины летят к отцу в Париж
Блогер и тиктокер Евгения Маршалова отдыхала на море
Хмурый Леонид Парфенов
Светлана Лобода с цветами
София Левданская (Стужук) гуляла по городу
Соня Таюрская отмечала день рождения
Ким Кардашьян гостила на свадьбе
Саша Дони каталась на водном мотоцикле
Рената Литвинова гуляла в парке
Настя Камеских встречалась с бойцами ВСУ
О Noize MC писали в шведской прессе
Евгений Чичваркин ловил бабочек
Анна Седокова продолжает снимать TikTok
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