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Фото ⟩ Дони на мотоцикле, Рива в машине, а дети Галкина летят в Париж

rus.tvnet.lv
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Фото: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Давайте заглянем в аккаунты знаменитостей? 

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RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

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