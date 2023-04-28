На детской площадке пропала девочка: мама быстро нашла ее благодаря методу из TikTok

Естественно, женщина запаниковала. Она побежала в сторону, где были различные интересные закоулки, в которые можно было залезть, и устройства для лазания, которые нравились Лили. Там девочки не было.

После нескольких "Лили! Лили!", как говорит сама Пайпер, в ее голове загорелась лампочка. Она вдруг вспомнила видео из TikTok, которое видела год назад. В этом видео мама описала, как она потеряла своего ребенка в супермаркете, но вместо того, чтобы сделать что-то столь очевидное, как назвать его имя, она выкрикнула его описание. Этот метод описания вслух оказался гораздо более эффективным, потому что он позволяет другим людям быстро подключиться и помочь с поиском.