На детской площадке пропала девочка: мама быстро нашла ее благодаря методу из TikTok

Когда Криста Пайпер поняла, что нигде не видит 3-летнюю Лили, она была потрясена. Площадка, на которую она пришла с детьми, была огромная. За семь лет Криста ни разу так не теряла ни одного из своих детей. Но Лили была настоящим "ниндзя", как описывает ее Пайпер в своем видео в TikTok. Мгновенье - и малютки нет!
Естественно, женщина запаниковала. Она побежала в сторону, где были различные интересные закоулки, в которые можно было залезть, и устройства для лазания, которые нравились Лили. Там девочки не было.
Пайпер подключила к поискам старших братьев Лили и начала громко звать девочку по имени.
После нескольких "Лили! Лили!", как говорит сама Пайпер, в ее голове загорелась лампочка. Она вдруг вспомнила видео из TikTok, которое видела год назад. В этом видео мама описала, как она потеряла своего ребенка в супермаркете, но вместо того, чтобы сделать что-то столь очевидное, как назвать его имя, она выкрикнула его описание. Этот метод описания вслух оказался гораздо более эффективным, потому что он позволяет другим людям быстро подключиться и помочь с поиском.
"Я перестала звать Лили по имени и начала кричать: "Маленькая девочка, розовая рубашка, розовая рубашка с Минни! Маленькая девочка, синие джинсы, розовая рубашка с Микки Маусом!" - рассказывает Пайпер. - Люди, наверное, думали, что я немного сошла с ума".
Но через мгновение Пайпер услышала, как другие мамы повторяют ее кричащее описание позади нее. А еще через мгновение к Пайпер уже подошла другая мама с маленькой Лили на руках.
Маленькая девочка исчезла из поля зрения матери всего на минуту, может быть, на полторы, но для Пайпер это показалось вечностью.
@krista.piper I lost my 3 year old todah in a play place and thank god for tiktok - I’m so happy i saw that tiktok of what to do when your kid goes missing. I found her fast by raising my voice and saying a description of what she was wearing. Should have added her age or hair color but the description if little girl with pink minnie mouse shirt got thr job done finding her. #parents #parentsoftiktok #playplace ♬ original sound - Krista | Booktok | Home life
В своем видео в TikTok Пайпер советует другим родителям: "Если вы когда-нибудь потеряете своего ребенка, собаку или что-то еще, громко произнесите их описание. Я, наверное, прозвучала безумно, но это сработало".
Комментируя видео Кристы, один из пользователей TikTok отметил: "Да! Кричать имя ребенка не помогает, потому что никто не знает, как выглядит Лили, но каждый может заметить трехлетнюю девочку в розовой рубашке и синих джинсах".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!