Директор школы: "Хромает все, учителей никто не уважает, в ближайшие годы потеряем каждого пятого"

"Мы достигли какого-то промежуточного результата, который не решает проблему в целом. Мы побороли некоторые симптомы, причину мы не устранили до сих пор. В ближайшие три-четыре года, я думаю, мы потеряем каждого пятого педагога. Если срочно не будут сделаны радикальные выводы, то лечение этого симптома ничего не даст", - о прошедшей в начале этой недели забастовке в эфире "Кто вам платит?" высказался директор Рижской Ринужской средней школы Денис Клюкин.
С понедельника по среду в Латвии прошла забастовка педагогов, которая открылась масштабным шествием протеста, собравшим около 8000 участников. В среду правительство одобрило предложение Министерства образования и науки выделить на выполнение требований бастующих учителей еще 4,2 млн евро. Эта сумма будет выделена в дополнение к 9 млн евро, которые уже предусмотрены утвержденными 21 апреля поправками к правилам Кабинета министров об оплате труда педагогов. Финансирование будет использовано для повышения заработной платы тех учителей, чья ставка заработной платы в настоящее время выше минимальной.
"По факту завтра мы выходим на работу, и профсоюз, скорее всего, признает, что требования забастовки были выполнены. Потому что сейчас перечитываются документы, и я так понимаю, что в итоге этот раунд игры будет завершен", - в последний день забастовки сообщил директор Рижской Ринужской средней школы Денис Клюкин.
При этом, согласно данным OECD - организации, на которую Латвия очень ориентирована в вопросах образования, - зарплаты меньше, чем в Латвии, только в Бразилии, подчеркнул Клюкин. По его мнению, даже после достигнутых улучшений зарплата педагогов остается абсолютно неконкурентоспособной на рынке труда для такой специфической профессии, как учитель. Даже после поправок у некоторых педагогов она все еще не достигнет уровня зарплат 2008 года, когда в результате реформы они были обрезаны.
"Это яма, которую залатали, но не ямы даже, да и тем более не новое покрытие, и тем более - не покрытие по новой технологии. Это всего лишь одна яма и, возможно, даже не на какой-то одной из главных дорог",
- такие параллели с ремонтом дорог провел директор школы, рассуждая о результатах забастовки.
Комментируя возможный отток педагогов из профессии, Клюкин отметил, что "хромает все" - это и непродуманные реформы, и отсутствие учебных пособий, и неадекватные зарплаты, и неуважение к профессии, и, что немаловажно, незащищенность учителей.
"Причем все цели, которые ставит государство, абсолютно правильные. И абсолютно неадекватными способами их пытаются достигнуть. "Школа 2030" по факту, если не полностью провальная реформа, то в достаточной степени провальная. То есть на очередной год реформы отсутствие учебных пособий - это просто смешно, это даже не трагично.
О деньгах - да, конечно. Если мы говорим о технологических рывках, мы должны быть готовы обеспечить школы специалистами высокой квалификации в естественных и точных науках. Я хочу посмотреть, какой же высококвалифицированный компьютерщик пойдет на зарплату в полторы тысячи евро брутто. Или какой человек с высокой квалификацией в химии за эти же деньги захочет работать. Поэтому зарплата играет немаловажную роль.
Ну и плюс, конечно, престиж профессии. Самый лучший комментарий в социальных сетях, регулярный комментарий, который появляется под любым требованием педагогов о, например, повышении зарплаты или улучшениях условий труда, это: "Если тебе не нравится, иди работать продавцом в Maxima". Вот это наш общий фон.
Вот это общая ситуация с образованием в Латвии. Учителей не уважают. Ну, никто их не уважает из участников процесса.
Страшный уровень насилия в школах, просто всплеск. Я сегодня общался с представителями трех школ по вопиющим случаям насилия. Ничего не решается. Не решен вопрос защиты учителей от проявления насилия по отношению к ним со стороны учеников и родителей. Нет эффективных способов, как контролировать нарушения учащимися законодательства или каких-то административных норм. Это тотальная системная проблема, которая постоянно запихивается под ковер. И если это не к краху приведет, то приведет к серьезной степени деградации нашей системы образования".
Весь эфир смотрите по ссылке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!