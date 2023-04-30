Директор школы: "Хромает все, учителей никто не уважает, в ближайшие годы потеряем каждого пятого"

С понедельника по среду в Латвии прошла забастовка педагогов, которая открылась масштабным шествием протеста, собравшим около 8000 участников. В среду правительство одобрило предложение Министерства образования и науки выделить на выполнение требований бастующих учителей еще 4,2 млн евро. Эта сумма будет выделена в дополнение к 9 млн евро, которые уже предусмотрены утвержденными 21 апреля поправками к правилам Кабинета министров об оплате труда педагогов. Финансирование будет использовано для повышения заработной платы тех учителей, чья ставка заработной платы в настоящее время выше минимальной.

"По факту завтра мы выходим на работу, и профсоюз, скорее всего, признает, что требования забастовки были выполнены. Потому что сейчас перечитываются документы, и я так понимаю, что в итоге этот раунд игры будет завершен", - в последний день забастовки сообщил директор Рижской Ринужской средней школы Денис Клюкин.