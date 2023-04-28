На улице Деглава в Риге появятся полосы общественного транспорта

Изменения в организации движения будут внесены для улучшения движения общественного транспорта во время строительных работ.

Полосу общественного транспорта оборудуют на участке улицы Деглава от Илукстес до Аугшиела. На упомянутом участке дороги будут установлены дорожные знаки "Полоса для пассажирского общественного транспорта" и будет нанесена соответственная горизонтальная разметка.

Чтобы предупредить водителей об изменениях, на улице Деглава размесят информационные плакаты.

Предприятие Rīgas satiksme сообщает, что сейчас на улице А. Деглава возникают задержки общественного транспорта вплоть до 20 минут, что влияет на жизнь пассажиров.

Создание полосы общественного транспорта обеспечит более быстрое движение общественного транспорта и позволит его пассажирам добраться до места назначения вовремя, без задержек.

Водителей транспортных средств призывают быть внимательными и обращать внимание на изменения в организации движения.