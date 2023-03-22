Утром в среду, 22 марта, Рига снова стоит в пробках, сообщают очевидцы RUS TVNET. По сообщениям читателей, пробки наблюдаются в микрорайонах Пурвциемс, Плявниеки и Дарзциемс на участке улицы Аугуста Деглава. Пассажиры общественного транспорта покидают его и идут дальше пешком.
Фото ⟩ Очереди из автобусов, пассажиры идут пешком: Рижская дума прокомментировала пробки
"Люди попросили выйти, потому что пешком можно быстрее до моста дойти", - пишут читатели RUS TVNET.
Комментарий Рижской думы
Департамент сообщения Рижской думы рассказал, что в настоящее время реализуется проект "Организация движения на территории, прилегающей к стадиону "Даугава". Строительные работы осуществляет SIA CBF Ļ-KO.
В рамках строительных работ на участке улицы Аугуста Деглава от улицы Аугшиела до улицы Валмиерас ограничено движение транспортных средств. В свою очередь, участок улицы Аугуста Деглава от улицы Яниса Асара до здания на улице Аугуста Деглава, 6, закрыт для движения транспортных средств. Параллельно с этими ограничениями ограничено движение на участке улицы Пернавас от улицы Сунтажу до улицы Аугуста Деглава, а улица Лиенес закрыта для движения на участке от улицы Яня Асара до улицы Мурниеку.
Представитель Рижской думы Лелде Рудзика сообщила RUS TVNET, что большие пробки, которые образовались 22 марта утром связаны с тем, что подрядчик не выполнил запланированные работы в срок и не наладил должным образом организацию движения.
Департамент транспорта обсудил эту ситуацию с застройщиком.
Уже сообщалось, что в связи с реконструкцией нескольких перекрестков с 3 марта по 14 апреля на улицах, прилегающих к стадиону "Даугава", будет введен ряд существенных ограничений движения.
Комментарий Rīgas satiksme
"В связи с ремонтными работами на этом участке дороги, пробки там образуются регулярно. Учитывая, что общественный транспорт не отделен от другого транспорта в городе, транспорт Rīgas satiksme также стоит в пробках и приходит с опозданием", - сообщила RUS TVNET представитель Rīgas satiksme Инеса Розите.
При этом Розите отметила, что огромные пробки, которые образовались сегодня на улице Аугуста Деглава, для предприятия были неожиданными.
"Мы тоже не знаем, почему именно сегодня образовались такие значительные пробки.
Мы такие же заложники ситуации как любой другой транспорт",
- отметила она, добавив, что в пробке стоят не только автобусы Rīgas satiksme.
Представитель Rīgas satiksme отметила, что в данный момент диспетчер предприятия следит за ситуацией на улице Аугуста Деглава и в скором времени, когда будет известна точная причина образования заторов, предприятие опубликует официальное сообщение о задержке конкретных рейсов. На данный момент, Rīgas satiksme в Twitter сообщает, что
общественный транспорт на данном участке может задерживаться вплоть до часа.
"В случае безопасных условий наши водители выпускают пассажиров", - сообщило предприятие.
Второй день подряд
Утром во вторник, 21 марта, по всей Риге также наблюдались большие пробки. Не обошли заторы стороной и Московский форштадт.
Возможно, это было связано с ограничениями движения на улице Гоголя, а также ремонтными работами на улице Лачплеша. В результате, жителям приходилось искать другие способы, как с Московского форштадта и более отдаленных районов, например, Кенгарагса, попасть в центр столицы.
Согласно сообщениям читателей RUS TVNET, пробки утром во вторник наблюдались не только на Маскачке. Например, довольно непросто было добраться до центра города из Плявниеков и Пурвциемса - там в районе Деглавского моста продолжаются ремонтные работы, что приводит к возникновению заторов практически ежедневно, однако в этот раз пробки были особенно масштабными.
Как сообщалось, в ходе реконструкции нескольких перекрестков с начала марта по 14 апреля на улицах, прилегающих к стадиону "Даугава", было введено несколько существенных ограничений движения.
В указанный период на участке улицы Аугуста Деглава от улицы Аугшиелас до Валмиерас ограничено движение транспортных средств, также ограничено движение на участке улицы Пернавас от улицы Сунтажу до Аугуста Деглава.
На участке улицы Аугуста Деглава от Яня Асара до здания на улице Аугуста Деглава, 6 закрыто движение транспортных средств. Также закрыто движение на участке улицы Лиенес от улицы Яня Асара до Мурниеку.
На время ограничений внесены изменения в организацию движения 13-го и 50-го автобусных, а также 11-го и 22-го троллейбусных маршрутов и в расположение остановок. Изменения произошли и в расположении конечной остановки 5-го троллейбусного маршрута - "Стадион "Даугава"".
И 13-й, и 50-й автобусы будут объезжать закрытый участок улицы Деглава по улицам Яня Асара и Пернавас. На объездной дороге автобусы и троллейбусы будут останавливаться на остановке "Улица Лиенес", расположенной на Яня Асара. Конечная остановка 5-го троллейбусного маршрута "Стадион "Даугава"" (на улице Пернавас) будет закрыта, а временная остановка находится на улице Руйиенас.
Строительные работы будет осуществлять SIA CBF Ļ-KO.
По информации Департамента транспорта, в ходе реализации строительного проекта планируется полная реконструкция перекрестка улиц Лиенес, Деглава, Асара, Авоту и строительство светофорного объекта с использованием современных технологий организации умного движения. Цель изменений - повышение безопасности движения на перекрестке и обеспечения кратчайшего времени ожидания.
Общая стоимость проекта составляет 4,7 млн евро с учетом налога на добавленную стоимость.
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