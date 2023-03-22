Фото ⟩ Очереди из автобусов, пассажиры идут пешком: Рижская дума прокомментировала пробки

Возможно, это было связано с ограничениями движения на улице Гоголя, а также ремонтными работами на улице Лачплеша. В результате, жителям приходилось искать другие способы, как с Московского форштадта и более отдаленных районов, например, Кенгарагса, попасть в центр столицы.

Согласно сообщениям читателей RUS TVNET, пробки утром во вторник наблюдались не только на Маскачке. Например, довольно непросто было добраться до центра города из Плявниеков и Пурвциемса - там в районе Деглавского моста продолжаются ремонтные работы, что приводит к возникновению заторов практически ежедневно, однако в этот раз пробки были особенно масштабными.

Как сообщалось, в ходе реконструкции нескольких перекрестков с начала марта по 14 апреля на улицах, прилегающих к стадиону "Даугава", было введено несколько существенных ограничений движения.

В указанный период на участке улицы Аугуста Деглава от улицы Аугшиелас до Валмиерас ограничено движение транспортных средств, также ограничено движение на участке улицы Пернавас от улицы Сунтажу до Аугуста Деглава.

На участке улицы Аугуста Деглава от Яня Асара до здания на улице Аугуста Деглава, 6 закрыто движение транспортных средств. Также закрыто движение на участке улицы Лиенес от улицы Яня Асара до Мурниеку.