Правда ли, что сладкое перебивает аппетит?

Родители часто запрещают своим детям есть сладкое до основного приёма пищи, поскольку так можно испортить аппетит. "Проверено.Медиа" решили проверить обоснованность подобных запретов.
Интернет-пользователи часто спрашивают, можно ли перебить аппетит сладким, на сайтах сервисов вопросов и ответов. Родители обсуждают этот вопрос на форумах о детях. Заметки на эту тему пишут специализированные порталы, посвящённые питанию и здоровому образу жизни. На медицинских сайтах также можно встретить статьи о том, как связано употребление сладкого и аппетит.
Сахар — это разновидность углеводов. В пище можно встретить разные его виды — от фруктозы, содержащейся во фруктах и овощах, до "добавленной" сахарозы в различных готовых продуктах питания, в том числе в тех самых сладостях, которые, как считается, могут перебить аппетит. Когда человек употребляет сахар (или другие углеводы), тело преобразует его в энергию для жизнедеятельности.
Чтобы разобраться, может ли употребление сахаросодержащих продуктов повлиять на аппетит, необходимо сначала понять, что это вообще такое. Не стоит путать аппетит с чувством голода — физиологической потребностью организма в энергии, которую мы получаем с пищей. Когда наш желудок пуст, гормональная система сигнализирует мозгу, что для продолжения нормальной жизнедеятельности необходимо "подзаправиться". Когда же пища попадает в желудок, гормоны сигнализируют, что всё в порядке, и чувство голода отступает. В свою очередь, аппетит — это просто психологическое желание человека съесть что-то вкусное, и оно не всегда напрямую связано с физической необходимостью.
Вызвать потерю аппетита может целый ряд факторов, но все они так или иначе связаны с общим физическим или психологическим здоровьем человека. В числе распространённых причин — депрессия, онкологические заболевания, ВИЧ, наркотическая зависимость. Также аппетит может пропасть из-за сильных эмоциональных переживаний и стресса. Однако "Проверено" не удалось найти серьёзных исследований о том, что употребление сахаросодержащих продуктов может как-то повлиять на аппетит, ни в одном сколько-нибудь авторитетном медицинском источнике. Более того, специалисты благотворительной организации Pancreatic Cancer Action Network, специализирующейся на борьбе с раком поджелудочной железы, рекомендуют включать в рацион сладкие фрукты между приёмами пищи и добавлять в еду сахар, чтобы стимулировать аппетит.
С чувством голода дело обстоит несколько иначе. Сладости — например, конфеты или пирожные — относятся к простым (или быстрым) углеводам, то есть продуктам с высоким гликемическим индексом. Такие углеводы резко повышают уровень сахара в крови и дают чувство сытости на короткое время. При этом в ответ наш организм начинает активно вырабатывать гормон инсулин, способствующий преобразованию сахара в энергию. Это приводит к резкому падению уровня сахара в крови, что, в свою очередь, вызывает ещё более сильное чувство голода. Так что, съев шоколадку, можно через какое-то время почувствовать себя ещё более голодным, чем раньше.
Ещё в 1991 году специалисты Университета Джонса Хопкинса (США) провели эксперимент: 20 молодых здоровых мужчин с нормальным весом и не сидящих на диете кормили по двум разным схемам питания. В обоих случаях им давали обед из трёх блюд, но на первом этапе эксперимента сладкое было последним из них, а на втором приём пищи начинался с десерта. В результате испытуемые съедали на 6% калорий больше в том случае, когда сладости им давали в конце. Впрочем, учёные сочли эту разницу незначительной и подчеркнули, что существенного влияния на количество съеденного употребление сладостей перед приёмом пищи не оказывает.
В 2020 году группа учёных из Университета Южной Калифорнии провела исследование, в котором приняли участие 69 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Они употребляли напитки, подслащённые либо сахарозой (тот самый "добавленный" сахар, который обычно содержится в сладостях или газировке), либо глюкозой (вид сахара, содержащийся, например, в мёде или винограде). После этого испытуемые сдавали образцы крови. Выяснилось, что после употребления напитков с сахарозой у людей выделялось меньше гормонов, отвечающих за чувство насыщения, то есть такие напитки не утоляли голод и люди, несмотря на полученные калории, всё равно продолжали хотеть есть.
При этом в случае, если человек задумывается о своём рационе, употребление десерта действительно может слегка снизить общее количество потребляемых им калорий. К такому выводу, например, пришли эксперты Американской психологической ассоциации. Они провели эксперимент на своих сотрудниках и студентах. Каждому приходящему в столовую предлагалось выбрать десерт — чизкейк или тарелку фруктов. Причём одни должны были сделать такой выбор до приёма пищи, а другие — после. Те, кто заранее выбирал чизкейк, съедали более лёгкий обед, чем те, кто выбирал фрукты или вообще оказался перед этим выбором уже после еды. Как заключили исследователи, несмотря на то, что технически десерт не был съеден перед приёмом пищи, само знание о нём стимулировало людей ограничивать общий калораж. Но это вряд ли относится к детям, которых обычно пугают перебиванием аппетита.
Таким образом, употребление сладкого перед едой не влияет на аппетит как психологическое желание съесть что-нибудь вкусное. Отсутствие аппетита обычно связано с серьёзными проблемами со здоровьем или эмоциональными переживаниями. Что касается чувства голода, которое иногда также называют аппетитом, то научные исследования не подтвердили, что съеденная перед обедом конфета или печенье может его перебить. Конечно, стоит учитывать, что, если речь идёт не об одной конфете, а о полноценном (с точки зрения количества калорий) приёме пищи, в котором суп, горячее и гарнир заменили тортом, есть действительно какое-то время хотеться не будет, но это применимо к любой пище сравнимых объёмов и калорийности.
Большей частью неправда
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