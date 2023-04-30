Правда ли, что сладкое перебивает аппетит?

Вызвать потерю аппетита может целый ряд факторов, но все они так или иначе связаны с общим физическим или психологическим здоровьем человека. В числе распространённых причин — депрессия, онкологические заболевания, ВИЧ, наркотическая зависимость. Также аппетит может пропасть из-за сильных эмоциональных переживаний и стресса. Однако "Проверено" не удалось найти серьёзных исследований о том, что употребление сахаросодержащих продуктов может как-то повлиять на аппетит, ни в одном сколько-нибудь авторитетном медицинском источнике. Более того, специалисты благотворительной организации Pancreatic Cancer Action Network, специализирующейся на борьбе с раком поджелудочной железы, рекомендуют включать в рацион сладкие фрукты между приёмами пищи и добавлять в еду сахар, чтобы стимулировать аппетит.

С чувством голода дело обстоит несколько иначе. Сладости — например, конфеты или пирожные — относятся к простым (или быстрым) углеводам, то есть продуктам с высоким гликемическим индексом. Такие углеводы резко повышают уровень сахара в крови и дают чувство сытости на короткое время. При этом в ответ наш организм начинает активно вырабатывать гормон инсулин, способствующий преобразованию сахара в энергию. Это приводит к резкому падению уровня сахара в крови, что, в свою очередь, вызывает ещё более сильное чувство голода. Так что, съев шоколадку, можно через какое-то время почувствовать себя ещё более голодным, чем раньше.