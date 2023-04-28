Фото ⟩ В Эстонии в трагическом ДТП погибли два человека

Сегодня, 28 апреля, около 14:00 в Центр тревоги Эстонии поступило сообщение о тяжелом ДТП на 1-м километре дороги Эльва-Пухья в волости Эльва в Тартумаа. На данный момент известно, что там столкнулись легковой автомобиль Hyundai и фургон Volkswagen Transporter.

По предварительным данным, в результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадали.

На месте аварии сейчас работают полицейские, спасатели и медики. Все точные обстоятельства ДТП еще выясняются.