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Фото и видео ⟩ В Севастополе - масштабный пожар; загорелся резервуар с топливом

TVNET rus.tvnet.lv
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Фото: UNIAN

В ночь на субботу, 29 апреля, в аннексированном Россией Севастополе после предполагаемого удара беспилотника загорелся резервуар с топливом. Факт пожара подтвердил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев, который сообщил в Telegram, что пламя распространилось на площадь примерно в 1000 квадратных метров.

"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА", - написал Развожаев в пять часов утра.

В свою очередь внештатный советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович в Twitter написал, что в Севастополе горит база горюче-смазочных материалов Черноморского флота РФ.

В соцсетях активно публикуют фото- и видеозаписи с места событий.

По словам главы аннексированного Россией города Развожаева, на месте происшествия работают 18 бригад пожарных, ожидается пожарный поезд. Развожаев сообщил также, что в результате пожара люди не пострадали, однако тушение займет время.

"Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания", - сообщил он, отметив, что пожару присвоен четвертый уровень - самый сложный из всех возможных.

Гражданским объектам ничего не угрожает, заявил Развожаев.

Около 13 часов назначенные Москвой власти аннексированного Россией Крыма сообщают, что масштабный пожар на нефтебазе в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе локализован. Они также признали, что пожар был вызван ударом двух беспилотников, предположительно, украинских, сообщает Русская служба ВВС.

"В настоящее время пожар четырех цистерн локализован на площади 2 тыс. кв. метров", - передает ТАСС сообщение городских экстренных служб.

После 15 часов глава аннексированного Россией города Развожаев сообщил, что пожар ликвидирован.

Как отмечает Русская служба ВВС, власти аннексированного Крыма регулярно заявляют об атаках беспилотников на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Украинские власти не подтверждают эти сообщения, но в целом заявляют о легитимности ударов по полуострову, контроль над которым Россия получила в 2014 году. 

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