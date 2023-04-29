В ночь на субботу, 29 апреля, в аннексированном Россией Севастополе после предполагаемого удара беспилотника загорелся резервуар с топливом. Факт пожара подтвердил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев, который сообщил в Telegram, что пламя распространилось на площадь примерно в 1000 квадратных метров.
Фото и видео ⟩ В Севастополе - масштабный пожар; загорелся резервуар с топливом
"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА", - написал Развожаев в пять часов утра.
The Russian occupational forces are requesting additional help to extinguish the raging fire in the occupied city of Sevastopol, including aerial firefighting. #Sevastopol #Crimea #Ukrainepic.twitter.com/ameWdbZaPe— (((Tendar))) (@Tendar) April 29, 2023
В свою очередь внештатный советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович в Twitter написал, что в Севастополе горит база горюче-смазочных материалов Черноморского флота РФ.
- Загрустила база горюче-смазочных материалов Чернономорского флота РФ в Севастополе.— Arestovych (@arestovych) April 29, 2023
С добрым утром, зайчики.
Курортный сезон начался. pic.twitter.com/AM2vHMKqTU
В соцсетях активно публикуют фото- и видеозаписи с места событий.
Is this the official start of Ukraine's spring counteroffensive to liberate Crimea from Russian fascists? Large fuel depot hit by a drone at a port in Sevastopol at 4:30am. pic.twitter.com/aDqvbsvikD— Igor Sushko (@igorsushko) April 29, 2023
A Ukrainian “Kamikaze” Drone Attack has reportedly taken place against an Oil Refinery and Depot used by the Russian Military at Kozacha Bay near the City of Sevastopol in Russian-Occupied Crimea. pic.twitter.com/quHcIbanQz— OSINTdefender (@sentdefender) April 29, 2023
По словам главы аннексированного Россией города Развожаева, на месте происшествия работают 18 бригад пожарных, ожидается пожарный поезд. Развожаев сообщил также, что в результате пожара люди не пострадали, однако тушение займет время.
"Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания", - сообщил он, отметив, что пожару присвоен четвертый уровень - самый сложный из всех возможных.
Гражданским объектам ничего не угрожает, заявил Развожаев.
An early morning Ukrainian drone attack has left an oil tank farm burning in the Russian-held port of Sevastopol. pic.twitter.com/mHT3jloSlw— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 29, 2023
Около 13 часов назначенные Москвой власти аннексированного Россией Крыма сообщают, что масштабный пожар на нефтебазе в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе локализован. Они также признали, что пожар был вызван ударом двух беспилотников, предположительно, украинских, сообщает Русская служба ВВС.
"В настоящее время пожар четырех цистерн локализован на площади 2 тыс. кв. метров", - передает ТАСС сообщение городских экстренных служб.
После 15 часов глава аннексированного Россией города Развожаев сообщил, что пожар ликвидирован.
Как отмечает Русская служба ВВС, власти аннексированного Крыма регулярно заявляют об атаках беспилотников на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Украинские власти не подтверждают эти сообщения, но в целом заявляют о легитимности ударов по полуострову, контроль над которым Россия получила в 2014 году.
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