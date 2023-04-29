Фото и видео ⟩ В Севастополе - масштабный пожар; загорелся резервуар с топливом

A Ukrainian “Kamikaze” Drone Attack has reportedly taken place against an Oil Refinery and Depot used by the Russian Military at Kozacha Bay near the City of Sevastopol in Russian-Occupied Crimea. pic.twitter.com/quHcIbanQz — OSINTdefender (@sentdefender) April 29, 2023

По словам главы аннексированного Россией города Развожаева, на месте происшествия работают 18 бригад пожарных, ожидается пожарный поезд. Развожаев сообщил также, что в результате пожара люди не пострадали, однако тушение займет время.

"Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания", - сообщил он, отметив, что пожару присвоен четвертый уровень - самый сложный из всех возможных.

Гражданским объектам ничего не угрожает, заявил Развожаев.

An early morning Ukrainian drone attack has left an oil tank farm burning in the Russian-held port of Sevastopol. pic.twitter.com/mHT3jloSlw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 29, 2023

Около 13 часов назначенные Москвой власти аннексированного Россией Крыма сообщают, что масштабный пожар на нефтебазе в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе локализован. Они также признали, что пожар был вызван ударом двух беспилотников, предположительно, украинских, сообщает Русская служба ВВС.

"В настоящее время пожар четырех цистерн локализован на площади 2 тыс. кв. метров", - передает ТАСС сообщение городских экстренных служб.

После 15 часов глава аннексированного Россией города Развожаев сообщил, что пожар ликвидирован.

Как отмечает Русская служба ВВС, власти аннексированного Крыма регулярно заявляют об атаках беспилотников на базирующийся в Севастополе Черноморский флот. Украинские власти не подтверждают эти сообщения, но в целом заявляют о легитимности ударов по полуострову, контроль над которым Россия получила в 2014 году.