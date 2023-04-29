Видео ⟩ Раненый в Херсоне украинский солдат Александр получил в Латвии протез ноги

Украинцы говорят огромное спасибо Латвии, которая еще после вторжения России в 2014 году помогала в создании реабилитационной системы для раненых в ходе войны.

"В начале войны в 2014 году мы в Украине поняли, что у нас нет реабилитационной системы. Когда к нам начали привозить первых раненых солдат, мы поняли, что у нас вообще нет такого опыта. Наши латвийские друзья, Латвия и Литва были теми, кто взял нас за руки и начал нам очень сильно помогать, мы начали несколько совместных проектов, программ по реабилитации", - говорит педиатр Оксана.

В реабилитационном центре "Вайвари" лечился украинский солдат Александр, который уже получил протез ноги. "Вчера в обед мне поставили тестовый вариант - видите, бегаю, бегаю, стараюсь", - говорит Александр.

Оксана с коллегами отправится на родину в субботу. С собой они увозят новые знания и очень теплые ощущения о Латвии, которая в тяжелой борьбе за свободу стоит с Украиной плечо к плечу.

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