14 разных окон: жильцы дома на Югле возмущены работами, проведенными RNP в подвале

Местный житель рассказал передаче, что проблемы с окнами подвала дома на улице Силциеме, 15 начались в 2016 году, когда RNP решило окна замуровать.

"Я пожаловался в стройуправу, стройуправа приехала, строительный инспектор составил акт и написал, что все надо снести, сменить окна и застеклить", - рассказал Имант.

Проемы снова были открыты, но вместо окон появились интересные конструкции.

В этом доме - 14 подвальных окон, но два одинаковых найти невозможно.

Жители не понимают, почему не разработаны возможные дизайны подвальных окон, руководствуясь которыми, окна и были бы установлены.

RNP ситуацию объяснило - накопления конкретного здания достаточны для замены окон, однако это работы 3-й группы, не являющейся приоритетной.

"Так делают только в случае временного решения, но, к сожалению, как показывает практика, нет ничего постояннее временного", - рассказал передаче член правления Латвийской ассоциации управдомов Эдвин Страупе.

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