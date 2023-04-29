Полицейский долгое время вымогал взятки у объявленного в розыск лица

Полицейский, которому было известно местонахождение объявленного в розыск физического лица, систематически и в течение длительного времени вымогал и брал взятки у этого и другого лица, не сообщая своим коллегам о местонахождении разыскиваемого лица.

Кроме того, полицейский также знал, что оба упомянутых лица принимали участие в незаконном обороте наркотических веществ. Сотрудник полиции не исполнил своих обязанностей и не пресек незаконную деятельность, а также не сообщил о преступлении коллегам.

В общей сложности в виде взяток от этих частных лиц сотрудник Госполиции получил несколько тысяч евро, сообщает IDB.

К сотруднику полиции применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать определенную должность в Государственной полиции.

Уголовный процесс передан в прокуратуру по расследованию правонарушений на службе в государственных учреждениях для начала уголовного преследования должностного лица Государственной полиции согласно части четвертой статьи 320 Уголовного закона за получение взятки после ее вымогательства.

В первом квартале 2023 года IDB начало 17 уголовных процессов и провело досудебные расследования по 80 уголовным производствам. За первые три месяца текущего года в прокуратуру направлено 12 уголовных процессов в отношении 13 сотрудников подведомственных учреждений Министерства внутренних дел, в рамках этих уголовных процессов выявлено 21 уголовное правонарушение, сообщает IDB.