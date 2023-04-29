Государственная полиция. Иллюстративное фото
Государственная полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

Пропавший без вести Дмитрий Лавринович найден, сообщила Государственная полиция.

Государственная полиция выражает благодарность за размещение информации.

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