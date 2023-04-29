RUS TVNETНовостиКриминал и ЧППропавший без вести Дмитрий Лавринович найденrus.tvnet.lv6 мая 2023, 22:19Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Государственная полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policijaПропавший без вести Дмитрий Лавринович найден, сообщила Государственная полиция.Государственная полиция выражает благодарность за размещение информации.RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Ключевые словаполицияРигапоиск людейполиция ищетPекомендуем