Трагедия в Эстонии ⟩ Автомобиль врезался в дерево: двое молодых людей скончались на месте

Сегодня ночью в 00.44 в Центр тревоги сообщили, что недалеко от деревни Кыду в Ярвамаа на 83-м километре шоссе Таллинн - Рапа - Тюри произошло тяжелое ДТП.

По предварительным данным, автомобиль BMW съехал с дороги, движение машины было остановлено в результате столкновения с деревом. Столкновение было настолько сильным, что двое молодых людей, находившихся в автомобиле, получили серьезные травмы и скончались на месте. Других людей в машине не было.

Пайдеский дежурный руководитель патрульной службы отделения полиции Центральной Эстонии Раймонд Иннос сказал, что, по предварительным данным, BMW двигался с очень большой скоростью, поскольку в результате столкновения передняя часть машины была полностью деформирована. Поскольку автомобиль был сильно поврежден при столкновении, на месте не удалось установить, был ли пристегнут ремень безопасности у юноши, который сидел рядом с водителем.

Фото с места ДТП. Фото: Полиция

"По предварительным данным, водитель был пристегнут ремнем безопасности, чего пока нельзя сказать о молодом человеке на пассажирском сиденье", - говорит Иннос.

Авария произошла на прямом участке с хорошей видимостью, где разрешена максимальная скорость 90 км/ч.

Для выяснения всех обстоятельств этого трагического ДТП начато уголовное производство.

Напомним, что вчера, 28 апреля, днем в Тартумаа в результате столкновения двух автомобилей также погибли два человека. Подробнее об этой аварии можно прочитать здесь.