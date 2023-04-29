Вс, 30.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Украина призвала жителей Крыма не находиться вблизи военных объектов

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Война в Украине. Иллюстративное фото.
Война в Украине. Иллюстративное фото. Фото: SEVASTOPOL GOVERNOR TELEGRAM HANDOUT/EPA

После пожара на одной из нефтяных баз Севастополя, случившегося в ночь на субботу после удара дрона, разведывательная служба украинской армии посоветовала жителям оккупированного Крыма не находиться рядом с военными объектами.

Представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что в результате пожара в Севастополе уничтожено более десяти резервуаров топлива, в которых могли находиться 40 000 тонн нефтепродуктов.

Он добавил, что эти нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота России.

"В городе Севастополь 29 апреля случилась "бавовна", которая является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Эта казнь будет долговременной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, которые обеспечивают армию агрессора", - подчеркнул Юсов.

Как сообщалось, губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что в ночь на субботу в результате удара дрона на нефтебазе начался пожар.

Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. Развожаев заявил, что пострадавших в пожаре не было.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх