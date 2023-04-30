В Германии 130-летний автомобиль прошел техосмотр

Старое транспортное средство принадлежит музею немецкого города Айнбек. Его сотрудники утверждают, что этот автомобиль является самым старым во всей Германии.

Автомобиль оснащен трехлитровым одноцилиндровым мотором, выдающим шесть лошадиных сил. Максимальная скорость - 30 км/ч. В ходе технического осмотра инспекторы не обнаружили никаких технических неисправностей, которые могли бы помешать автомобилю участвовать в дорожном движении.

На автомобиле можно ездить только днем, водитель также должен иметь ручной указатель поворота, например, сигнальный флажок.

У машины есть два тормоза - ножной и ручной. Интересно, что у этой машины также есть два звуковых сигнала.

Конечно, этот автомобиль больше подходит для развлекательных мероприятий, ведь полноценно участвовать в дорожном движении на этой машине сложно из-за его медленной скорости.