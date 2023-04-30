Обнуление сроков Мирзиёева. Глава Узбекистана идет по стопам Каримова и меняет Конституцию

Новая Конституция еще больше укрепит и без того сильную президентскую власть, говорит эксперт.

"Если уже Каримовская версия конституции была суперпрезидентской, президент обладал всеми возможными полномочиями, то эта новая версия дает ему возможность назначать даже мелких руководителей. Для контраста, в прошлой версии президент упоминался лишь трижды, то в новой версии это происходит 72 раза", - отмечает научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров.

В новой редакции осталась и статья о бывшем президенте Узбекистана, которая позволяет ему или ей сохранять за собой пост сенатора пожизненно.

В этом эксперты видят желание остаться у власти на более длительный срок.

Что изменилось в Узбекистане с приходом Мирзиёева

С самого начала своего правления Мирзиёев показывал, что отличается от предшественника, и если Каримов всегда позиционировал себя как жесткого и авторитарного президента, то новый лидер хотел слыть реформатором и демократизатором.

Таким образом он реагирует на то, как поменялся его избиратель.

Среднестатический возраст узбекистанца - около 30 лет, у него есть доступ к интернету, а значит он уже осведомлен о многом.