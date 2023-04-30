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Как самоуправления меняют названия улиц, связанные с советским режимом?

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Улица Маскавас
Улица Маскавас Фото: Ieva Lūka/LETA

Во многом изменения названия улиц, это политическое решение, потому что, в отличие от демонтажа памятников советской эпохи, изменение названий улиц не является обязательным, сообщает TV3 Ziņas.

Центр общественной памяти призвал отдельные муниципалитеты переименовать те улицы, названия которых связаны с коммунистическим режимом и советским периодом еще до российского вторжения в Украину. Однако хоть какой-то интерес к нему местные власти стали проявлять только после начала войны.

Пока девять краев в Латвии полностью освободились от призраков Российской империи в названиях улиц. Одним из первых в прошлом году это сделал Огрский край.

В настоящее время обсуждается переименования почти десяти улиц в Валмиере, где для этого создана специальная рабочая группа.

В Юрмале переименование улиц инициировало Национальное объединение, которое обратилось в городскую думу с предложением изменить названия нескольких улиц.

"Мы не хотим открывать дискуссию, предлагая переименовать улицы в честь каких-то других людей. Чтобы избежать всего этого, мы предлагаем нейтральные имена - зеленая, моховая или любая другая улица", - сказал представитель Национального объединения в Юрмале.

В муниципалитете говорят, что такие идеи поступали и от жителей, поэтому сейчас рабочая группа изучает этот вопрос. Правда, это происходит с прошлого года.

Есть и такие города, как Резекне, где этот вопрос не актуален и менять названия улиц не планируется.

Общие тенденции также показывают, что органы местного самоуправления в этом вопросе достаточно инертны.

Центр общественной памяти установил, что всего в Латвии насчитывается 145 улиц, названия которых связаны с периодом коммунистического тоталитарного режима.

За два года муниципалитеты переименовали 22 такие улицы.

"Продолжая такими темпами, мы сможем примерно к 2030 году избавить Латвию от последствий оккупационного режима и русификации топонимов", - считает Дидзис Шенбергс, историк Центра общественной памяти.

В Центре общественной памяти считают, что переименовать все улицы такого типа можно будет только в том случае, если государство возьмет на себя обязательство и примет соответствующий закон.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)

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