Как самоуправления меняют названия улиц, связанные с советским режимом?

Центр общественной памяти призвал отдельные муниципалитеты переименовать те улицы, названия которых связаны с коммунистическим режимом и советским периодом еще до российского вторжения в Украину. Однако хоть какой-то интерес к нему местные власти стали проявлять только после начала войны.

Пока девять краев в Латвии полностью освободились от призраков Российской империи в названиях улиц. Одним из первых в прошлом году это сделал Огрский край.

В настоящее время обсуждается переименования почти десяти улиц в Валмиере, где для этого создана специальная рабочая группа.

В Юрмале переименование улиц инициировало Национальное объединение, которое обратилось в городскую думу с предложением изменить названия нескольких улиц.

"Мы не хотим открывать дискуссию, предлагая переименовать улицы в честь каких-то других людей. Чтобы избежать всего этого, мы предлагаем нейтральные имена - зеленая, моховая или любая другая улица", - сказал представитель Национального объединения в Юрмале.