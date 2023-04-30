Sunday Times: Киев не готов к большому наступлению. Но у него нет выбора

Украинские военные уже несколько месяцев обучаются использованию западных танков - в частности, Challenger II Фото: Getty Images

"Тем не менее, у Киева нет иного реального выбора, кроме как начать крупное весеннее или летнее наступление. Его лидеры все больше загоняют себя в рамки, - считает Галеотти. - Президент Зеленский умело управляет Западом, но, чтобы сохранить его поддержку, он должен показать то, что вашингтонские инсайдеры довольно безвкусно называют "возвратом инвестиций".

Зеленскому также предстоит сбалансировать внутреннюю политику. Такие "ястребы", как Кирилл Буданов, начальник военной разведки Украины, не желают слушать о переговорах с Москвой, хотя некоторые в правительстве считают, что для них сейчас самое время.

Как пишет автор, один западный дипломат в Киеве описал "сюрреалистичный опыт", когда его собеседники "обсуждают потенциальные форматы переговоров" вечером, а на следующее утро "кричат, что никаких переговоров с Россией быть не может".

Не хватает боеприпасов

У стран Запада тоже есть свои ограничения. Помимо сложностей, в том числе и политического плана, с поставками новых современных систем вооружений (истребителей F-16 или оперативно-тактических ракет дальностью до 300 км ATACMS), остро стоит проблема нехватки боеприпасов.

Нехватка боеприпасов - одна из самых острых проблем, и разрешить ее быстро не получится Фото: Getty Images

В настоящее время украинцы за месяц расходуют больше 155-мм снарядов, чем США производят за год, напоминает Галеотти. Запад инвестирует в новые производственные мощности, но на это уходит время.