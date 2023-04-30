Передача: Адамсонса допрашивают о платежах дочери и поездке в Москву в баню

В ходе судебного процесса бывшему депутату Сейма Янису Адамсонсу, обвиняемому в шпионаже, на этой неделе пришлось оправдываться за денежные перечисления его дочери, которые прокурор считает российскими платежами политику. Кроме того, Адамсонсу задавали вопросы о визитах в Москву, во время которых он встречался с лицами, идентичность которых невозможно проверить, так как политик отказался назвать суду их полные имена, сообщает сегодня передача LTV De Facto.
Обвинение считает, что Адамсонс предоставил информацию именно Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.
На этой неделе в Рижском городском суде продолжили допрос бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса. Нетипично для таких уголовных дел судебные заседания являются открытыми.
Вместе с политиком обвиняется российский гражданин, бывший сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ) Геннадий Силонов, которого следователи связывают с ФСБ. Он к заседаниям подключается из Центральной тюрьмы.
В ходе расследования получены доказательства того, что Адамсонс встречался с Силоновым по крайней мере с 2015 года. Полицейские зафиксировали более 100 встреч.
Адамсонс устно и письменно передал гражданину России информацию, которая была как публично доступной, так и известной ему как депутату, например, о подразделениях НАТО, и получена неформальным путем. Прокурор Юрис Лочмелис в качестве примера упоминает переданные Адамсонсом компрометирующие сведения о Службе госбезопасности и других правоохранительных учреждениях, которые могли бы пригодиться России в вербовке должностных лиц Латвии.
Адамсонс категорически отрицал передачу информации ФСБ. Он не пытался скрыть знакомство с Силоновым. Говорили, мол, о многом - от хоккея до внешней политики. Также обсудили идею Адамсонса продлить железнодорожную линию Rail Baltica до Мурманска или Архангельска.
Бывали случаи, когда Адамсонс просил Силонова передать родственникам и знакомым в России какую-то информацию, книги или даже сигары. Силонов по просьбе Адамсонса собирал сведения о гражданах России, связанных с организованной преступностью.
"У вас, по-видимому, была связь в правоохранительной системе, конкретно в Министерстве внутренних дел, так как вы занимались вопросами безопасности в своей фирме", - сказал в судебном заседании Адамсонс, отвечая на вопросы Силонова и отрицая его связь с российскими спецслужбами.
Из записанных разговоров вытекает, что Адамсонс по крайней мере дважды - в 2017 и 2018 годах - спросил Силонова, когда его пригласят в гости. Предполагается, в Россию. Силонов ответил, что не может согласовать это с руководством, потому что "все взгляды" направлены на Украину, а к странам Балтии обращаются по остаточному принципу. В следующий раз Силонов уже запланировал поездку Адамсонса, но из-за смены кадров все остановилось.
На вопрос Лочмелиса, почему он хотел встретиться с начальником Силонова, Адамсонс ответил, что не знает начальников Силонова и слово "начальник" - это "общее обозначение". Адамсонс предположил, что имелся в виду некий Александр, который никак не мог быть начальником Силонова.
Из обвинения вытекает, что Адамсонс по крайней мере три раза ездил в Москву, чтобы встретиться с лицами, которых Силонов назвал своим руководством. Адамсонс пояснил, что Москву посетил, потому что в Сейме возглавил группу депутатов для содействия сотрудничеству с парламентом России. Днем у Адамсонса были рабочие дела, а вечером он встречался со своими знакомыми. Один из них - Евгений, ветеран войны в Афганистане, с которым Адамсонс познакомился в 1986 году в Ялте, а другой - некий Александр, служивший в российских спецподразделениях и впоследствии работавший в администрации президента России.
"Как правило, наши встречи проходили в бане", - отметил Адамсонс и добавил, что роль Силонова была координировать эти встречи.
Адамсонc отказался назвать фамилии этих лиц, потому что судебные заседания открыты, фамилии прозвучат публично, а у Адамсонса "нет ни малейшего желания причинить им неприятности".
О банных разговорах с Евгением и Александром Адамсонс передаче De Facto ответил уклончиво: "О чем мы говорили? Вы знаете, когда офицеры встречаются, то беседы очень интересные. О работе мы говорили минимально".
Прокурор Лочмелис уверен, что в деле имеются достаточные доказательства, подтверждающие "как его связь со спецслужбами, так и то, что Адамсонс знал, кому на пользу он работал".
По мнению прокурора, Адамсонс получил вознаграждение за шпионаж - деньги были перечислены его дочери в России. Адамсонс называет это абсурдом - он сам передавал Силонову деньги - обычно 100-200 евро каждые пару месяцев, чтобы тот перечислял их в России на счет его дочери. Прокурор уверен, что это были платежи России Адамсонсу.
"Слишком большие суммы не были, потому что, по моему мнению, Адамсонс не столько из-за материального вознаграждения был заинтересован в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сколько из-за своих убеждений. Это также доказывают зафиксированные по делу доказательства - разговоры и сообщения", - говорит прокурор.
Адамсонс как в суде, так и в интервью утверждал, что деньги дочери посылал он, но через посредника Силонова, чтобы не платить банку комиссионные.
Обвиняемый Геннадий Силонов не признает связь с ФСБ и передачей ей полученных от Адамсонса материалов, говорит его адвокат Имма Янсоне и добавляет, что не видела доказательств, подтверждающих это.
Как утверждает прокурор, связь Силонова с российской спецслужбой вытекает из материалов оперативного дела, которые не приложены к самому уголовному делу, но с которыми суд сможет ознакомиться.
Из документов дела вытекает, что Адамсонсу различные сведения, которые были переданы Силонову, поставлял бывший следователь КГБ Андрис Страутманис и бывший сотрудник Службы госбезопасности Артур Шмаукстелис. Связь обоих со шпионажем не доказана. Однако Страутманиса обвиняют в другом уголовном деле, а Шмаукстелис договорился об условном тюремном сроке за разглашение государственной тайны и других неразглашаемых сведений.
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