Русскоязычные жители Латвии чувствуют дискомфорт и стараются не говорить на болезненные темы с малознакомыми людьми, рассказала в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM.lv Ивета Кажока, политолог, директор и ведущий научный сотрудник центра Providus.
Эксперт: русскоязычные избегают вопросов о войне из-за "социальных санкций"
По словам Кажоки, опросы показывают, что представители разных языковых групп Латвии в целом часто посещают мероприятия других групп - к примеру, латыши празднуют Масленицу, а русскоязычные - Meteņi. Однако, когда речь заходит о мероприятиях в поддержку Украины, все меняется.
"Это было очень яркое различие, которое я не могу объяснить. Латыши в фокус-группах говорили, что посещали различные мероприятия в поддержку Украины. Русскоязычные на это даже не намекали. Во время дискуссии, видя ответы, я пришла к выводу, что русскоязычные жители вообще очень неохотно говорят на эту тему. Особенно, если они до конца не понимают, с кем имеют дело и какой будет реакция собеседника", - сказала Кажока.
По словам эксперта, такая реакция - последствия того, что люди чувствуют себя некомфортно, обсуждая вопросы, связанные, к примеру, с русским языком, советскими памятниками или войной в Украине. Они стараются не обсуждать их в публичном пространстве с малознакомыми людьми. По словам политолога, об этом прямо говорили некоторые респонденты в Даугавпилсе и Резекне.
"Они говорили, что это вопросы, где они или столкнутся с "социальными санкциями", когда собеседники их просто не поймут. Например, по вопросу сноса памятников - что латыши будут к ним хуже относиться", - говорит Кажока, рассказывая, что
есть две группы, которые почти никогда не скажут, что думают на самом деле
- русскоязычные работники госучреждений, опасающиеся увольнения и бывшие неграждане, принявшие гражданство РФ, которые сейчас должны письменно отвечать на вопросы, чтобы получить вид на жительство. Среди них есть вопрос - если человек считает, что Крым не принадлежит Украине, он должен это указать. Кажока считает, что люди в Латгалии сомневаются, что кто-нибудь это сделает - даже если действительно так считает.
При этом эксперт отметила, что боязни русскоязычных не сильно отличаются от страхов латышей. К примеру, чем дальше от Риги проживает человек, тем осторожнее он отвечает на вопросы, где его мнение может расходиться с "линией правительства".
"У некоторых есть такое чувство вины, - рассказала Кажока. - Они не россияне и не отвечают за то, что Путин творит в Украине, но чувствуют себя из-за этого неудобно и стараются избегать русского языка. [...] Русскоязычные лиепайчане рассказывают, что слышали, как латыши при них обсуждали, что русских надо выдворить из Латвии или что-то похожее. И тем, кто родился в Латвии и считает ее своей родиной, такое слышать больно. Респонденты рассказывали о такого рода эпизодах, отмечая, что они были редкими, но они с ними сталкивались".
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