Эксперт: русскоязычные избегают вопросов о войне из-за "социальных санкций"

"Они говорили, что это вопросы, где они или столкнутся с "социальными санкциями", когда собеседники их просто не поймут. Например, по вопросу сноса памятников - что латыши будут к ним хуже относиться", - говорит Кажока, рассказывая, что

есть две группы, которые почти никогда не скажут, что думают на самом деле

- русскоязычные работники госучреждений, опасающиеся увольнения и бывшие неграждане, принявшие гражданство РФ, которые сейчас должны письменно отвечать на вопросы, чтобы получить вид на жительство. Среди них есть вопрос - если человек считает, что Крым не принадлежит Украине, он должен это указать. Кажока считает, что люди в Латгалии сомневаются, что кто-нибудь это сделает - даже если действительно так считает.

При этом эксперт отметила, что боязни русскоязычных не сильно отличаются от страхов латышей. К примеру, чем дальше от Риги проживает человек, тем осторожнее он отвечает на вопросы, где его мнение может расходиться с "линией правительства".

"У некоторых есть такое чувство вины, - рассказала Кажока. - Они не россияне и не отвечают за то, что Путин творит в Украине, но чувствуют себя из-за этого неудобно и стараются избегать русского языка. [...] Русскоязычные лиепайчане рассказывают, что слышали, как латыши при них обсуждали, что русских надо выдворить из Латвии или что-то похожее. И тем, кто родился в Латвии и считает ее своей родиной, такое слышать больно. Респонденты рассказывали о такого рода эпизодах, отмечая, что они были редкими, но они с ними сталкивались".