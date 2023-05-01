Генерал ВСУ: российские военные вынуждены оставить часть позиций в Бахмуте

Российские военные в Бахмуте после украинских контрударов были вынуждены оставить несколько позиций, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Как сообщил Сырский, российские войска предпринимали многочисленные атаки в направлении Бахмута, пытаясь прорвать оборону украинских позиций на нескольких направлениях, но потерпели неудачу.
По его словам, чтобы продвинуться в Бахмутском районе, россияне прилагают максимум усилий и ничего не жалеют.
По словам Сырского, несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросают новые ударные группы ЧВК "Вагнер", бойцов других частных военных компаний и десантников.
В то же время в некоторых частях города украинские части провели контратаки и вынудили российских военных покинуть некоторые позиции.
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