Генерал ВСУ: российские военные вынуждены оставить часть позиций в Бахмуте

Как сообщил Сырский, российские войска предпринимали многочисленные атаки в направлении Бахмута, пытаясь прорвать оборону украинских позиций на нескольких направлениях, но потерпели неудачу.

По его словам, чтобы продвинуться в Бахмутском районе, россияне прилагают максимум усилий и ничего не жалеют.

По словам Сырского, несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросают новые ударные группы ЧВК "Вагнер", бойцов других частных военных компаний и десантников.

В то же время в некоторых частях города украинские части провели контратаки и вынудили российских военных покинуть некоторые позиции.