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Генерал ВСУ: российские военные вынуждены оставить часть позиций в Бахмуте

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Военнослужащий ВСУ во время боевых действий у Бахмута
Военнослужащий ВСУ во время боевых действий у Бахмута Фото: LIBKOS/AP

Российские военные в Бахмуте после украинских контрударов были вынуждены оставить несколько позиций, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Как сообщил Сырский, российские войска предпринимали многочисленные атаки в направлении Бахмута, пытаясь прорвать оборону украинских позиций на нескольких направлениях, но потерпели неудачу.

По его словам, чтобы продвинуться в Бахмутском районе, россияне прилагают максимум усилий и ничего не жалеют.

По словам Сырского, несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросают новые ударные группы ЧВК "Вагнер", бойцов других частных военных компаний и десантников.

В то же время в некоторых частях города украинские части провели контратаки и вынудили российских военных покинуть некоторые позиции.

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