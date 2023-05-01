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Видео ⟩ Водитель школьного автобуса потеряла сознание прямо за рулем. На помощь пришел школьник

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Водитель школьного автобуса из Мичигана потеряла сознание за рулем. Ситуацию спас один из школьников
Водитель школьного автобуса из Мичигана потеряла сознание за рулем. Ситуацию спас один из школьников Фото: Ekrānuzņēmums no video

Водителю школьного автобуса из Мичигана внезапно стало плохо за рулем, и она потеряла сознание. К счастью, один из школьников оказался находчивым и смог быстро среагировать, тем самым спася остальных 66 молодых людей, находившихся в транспортном средстве, сообщает CNN.

На видео слышно, как водитель автобуса говорит по рации, что ей нехорошо. Вскоре после этого она теряет сознание, будучи все еще за рулем, а на заднем фоне послышались крики школьников, в то время, как автобус начал сворачивать со своей автополосы.

Дилан Ривз, ученик средней школы Уоррена Картера, увидел, что водителю плохо, и бросился со своего места, чтобы взяться за руль.

Остановив автобус, молодой человек крикнул, чтобы кто-нибудь сообщил о случившемся в 911.

Причина обморока водителя автобуса пока неизвестна. Других происшествий за рулем у нее не было.

Видео: Сюжет передачи CNN (на английском языке)

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