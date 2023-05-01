Видео ⟩ Водитель школьного автобуса потеряла сознание прямо за рулем. На помощь пришел школьник

На видео слышно, как водитель автобуса говорит по рации, что ей нехорошо. Вскоре после этого она теряет сознание, будучи все еще за рулем, а на заднем фоне послышались крики школьников, в то время, как автобус начал сворачивать со своей автополосы.

Дилан Ривз, ученик средней школы Уоррена Картера, увидел, что водителю плохо, и бросился со своего места, чтобы взяться за руль.

Остановив автобус, молодой человек крикнул, чтобы кто-нибудь сообщил о случившемся в 911.

Причина обморока водителя автобуса пока неизвестна. Других происшествий за рулем у нее не было.

Видео: Сюжет передачи CNN (на английском языке)

A seventh grader in Michigan is being praised as a hero for preventing his school bus from crashing after his bus driver lost consciousness, according to a school official. https://t.co/5HM1rx074S pic.twitter.com/0yAW1XywMf — CNN (@CNN) April 28, 2023