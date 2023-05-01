В Лиелварде 1 мая произошел трагический пожар

Сегодня утром в 6:45 в VUGD поступил звонок из Лиелварде, где в двухэтажном жилом доме загорелась комната и оконная рама площадью 10 квадратных метров. Пожарные вытащили из горящего дома одного человека, которого передали медикам скорой медицинской помощи (NMPD), которые констатировали смерть человека.

Незадолго до 8 часов VUGD прекратил работу на месте происшествия.

В воскресенье, 30 апреля, в 10 часов утра поступил звонок в Дуналкскую волость Южно-Курземского округа, где в двухэтажном жилом доме на печи загорелись пластмассовые изделия на площади 0,2 квадратных метра. В пожаре пострадал человек. В 10:37 пожар был потушен.

В 12:07 пожарные получили вызов в Юмправасскую волость Огрского района, где на втором этаже двухэтажного жилого дома загорелись квартира и чердак площадью 120 квадратных метров. До приезда VUGD были эвакуированы четыре человека, один из которых пострадал. При пожаре также пострадал пожарный, оба пострадавших были переданы медикам NMPD. В 15:08 пожар был потушен.

За прошедшие сутки - с 06:30 30 апреля по 06:30 1 мая - в VUGD поступило в общей сложности 58 вызовов, в том числе 31 по тушению пожаров, из них 11 по лесным пожарам, 16 по аварийно-спасательным работам, а 11 звонков оказались ложными.