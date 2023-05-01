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В лесах начинается пожароопасный период

rus.tvnet.lv/LETA
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Пожар в лесу и на торфянике в Валдгалской волости
Пожар в лесу и на торфянике в Валдгалской волости Фото: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 1 мая, по всей Латвии начинается период пожароопасности в лесах, сообщает Государственная служба леса.

Во время пожароопасного периода в лесах запрещено разводить костры, кроме специально отведенных для этого мест, бросать непотушенные спички, окурки и др.

Также запрещено ездить на транспортных средствах за пределами дорог, за исключением случаев, когда транспорт необходим для тушения пожаров, оказания помощи при несчастных случаях и для лесохозяйственных работ.

Государственная служба леса напоминает, что за несоблюдение правил противопожарной безопасности может быть применена как административная, так и уголовная ответственность.

В 2022 году в Латвии был зарегистрирован 391 лесной пожар общей площадью 221 га, а в этом году - уже 61 пожар общей площадью 22,29 га.

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