"Дешевый газ ценой жизней украинцев?": Подоляк раскритиковал Меркель

В интервью, опубликованном в субботу, 29 апреля, немецкой газетой Die Zeit, Меркель заявила, что ее усилия по мирному урегулированию вторжения России в Донбасс в 2014 году стали реальным инструментом для разрешения конфликта и предотвращения полномасштабной войны.

Бывший канцлер Германии сказала, что "пыталась предотвратить эту ситуацию" тем, что было в ее распоряжении. И то, что это не удалось, "не доказывает, что попытка была ошибочной".

Меркель выразила сожаление, подчеркнув, что было довольно много "тех, кому это было неинтересно".

Она отказалась прогнозировать, чем закончится война в Украине, но призвала стороны двигаться к сценарию, при котором возможны мирные переговоры, сообщает украинское СМИ "Гордон".

На эти слова Меркель резко отреагировал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По мнению Подоляка, действия Меркель не только не остановили российскую агрессию в Украине, но и поставили Европу в полную зависимость от поставок энергоносителей из России.