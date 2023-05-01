"Дешевый газ ценой жизней украинцев?": Подоляк раскритиковал Меркель

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что ее политика в отношении России "не сработала, но была правильной".
В интервью, опубликованном в субботу, 29 апреля, немецкой газетой Die Zeit, Меркель заявила, что ее усилия по мирному урегулированию вторжения России в Донбасс в 2014 году стали реальным инструментом для разрешения конфликта и предотвращения полномасштабной войны.
Бывший канцлер Германии сказала, что "пыталась предотвратить эту ситуацию" тем, что было в ее распоряжении. И то, что это не удалось, "не доказывает, что попытка была ошибочной".
Меркель выразила сожаление, подчеркнув, что было довольно много "тех, кому это было неинтересно".
Она отказалась прогнозировать, чем закончится война в Украине, но призвала стороны двигаться к сценарию, при котором возможны мирные переговоры, сообщает украинское СМИ "Гордон".
На эти слова Меркель резко отреагировал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По мнению Подоляка, действия Меркель не только не остановили российскую агрессию в Украине, но и поставили Европу в полную зависимость от поставок энергоносителей из России.
Подоляк также раскритиковал призыв Меркель к компромиссу с Россией.
"Один вопрос: переговоры о чем? Снова о дешевом газе от РФ? Но обязательно ли это должно быть ценой разрушенных территорий Украины и сотен тысяч невинных украинских жизней? И главное - с кем? С официально признанными международными военными преступниками?
Неужели после 430 дней жестокой войны можно столь глубоко пренебрегать свободой, столь откровенно не замечать российских массовых убийств и так открыто ненавидеть право Украины на самозащиту?" - вопрошает он.
"Если вы не можете исправить ошибки прошлого - просто перестаньте оправдываться и поощрять агрессора", - добавил он, обращаясь к Меркель.
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