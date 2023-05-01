Видео ⟩ Владельцы собак волнуются: в парках находят еду с таблетками внутри

Кинолог Ивар Лиелпетерис говорит, что тема попыток отравления животных поднимается как минимум раз в год. Он не пытается судить, действительно ли это злой умысел, а не проступки ворон, потрошащих мусорные баки, но делится рекомендациями, как дрессировать собаку, чтобы у хозяина была возможность защитить своего питомца.

Собаки - охотники, и им свойственно что-то искать. Обнюхивание и поедание с земли позволяет четвероногим друзьям снимать стресс, а щенки получают возможность таким образом познавать мир. Только некоторые собаки действительно пытаются найти что-нибудь поесть, чтобы утолить голод.

"Если щенок уже что-то взял в рот, необходимо быстро оценить, не опасно ли это для жизни. Если это что-то опасное, то сразу следует попытаться взять щенка на руки и вынуть опасный предмет изо рта. С педагогической точки зрения это неправильно. Это может приучить собаку быстро есть. Если предмет не представляет непосредственной опасности, то правильнее было бы обменяться со щенком чем-нибудь", - говорит кинолог.

Однако, чтобы научить его вообще ничего не брать с земли, нужно знать, где находится все, что он может съесть, что, конечно, невозможно. Поэтому один из методов - положить что-нибудь съестное на самой прогулке.

"Когда собака увидит еду на земле, вы можете сказать "нет", но вам не нужно кричать. Напугав собаку, вы вызовете еще больший стресс, а стресс - одна из причин, по которой собака что-то ищет на земле", - указывает кинолог.

Чтобы приучить собаку к тому, что найденный на земле предмет или еду она не получит, кинолог рекомендует останавливать собаку с помощью поводка.

Когда собака поймет, что не получит желаемого, как бы она ни хотела, похвалите ее лакомством.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)