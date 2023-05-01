Видео ⟩ Владельцы собак волнуются: в парках находят еду с таблетками внутри

Несколько владельцев собак в различных рижских парках наткнулись на остатки еды, в которых были спрятаны таблетки. Пока у полиции нет информации о том, что кто-то специально занимается вандализмом, однако владельцев домашних животных просят сообщать о необычных находках и уделять больше внимания тому, чем занимается их четвероногий друг во время прогулки, рассказывает программа Degpunktā.
Пост Александры в социальной сети о кусках мяса в парке Зиедоньдарзс, которые она нашла во время прогулки с собакой, вызвал тревогу у других владельцев домашних животных. Несколько жителей Риги поделились, что сталкивались с аналогичными находками в других столичных парках. Любители животных подозревают, что кто-то пытается отравить собак и кошек.
"Вечером моя собака привела меня к кусту, а там лежало странное мясо большими кусками. Я никогда не видела, чтобы таким кормили собак или кошек", - говорит Александра, хозяйка собаки. Мясо видели в кустах в течение нескольких вечеров, добавляет она.
Во время прогулки по Верманскому саду Никита заметил, что в брошенных кусочках еды что-то спрятано. Он вызвал полицию, которая зафиксировала находку.
"Они действуют довольно хитро, берут кусок хлеба, разминают его, макают во что-то мясное, и внутри оказывается таблетка. Что это за таблетка, я думаю, знают все владельцы собак", - добавляет мужчина.
В полицию сообщений о подобных случаях пока не поступало, однако патрули, следящие за территорией возле парков, обещают уделять повышенное внимание тому, что происходит в прогулочных зонах.
Кинолог Ивар Лиелпетерис говорит, что тема попыток отравления животных поднимается как минимум раз в год. Он не пытается судить, действительно ли это злой умысел, а не проступки ворон, потрошащих мусорные баки, но делится рекомендациями, как дрессировать собаку, чтобы у хозяина была возможность защитить своего питомца.
Собаки - охотники, и им свойственно что-то искать. Обнюхивание и поедание с земли позволяет четвероногим друзьям снимать стресс, а щенки получают возможность таким образом познавать мир. Только некоторые собаки действительно пытаются найти что-нибудь поесть, чтобы утолить голод.
"Если щенок уже что-то взял в рот, необходимо быстро оценить, не опасно ли это для жизни. Если это что-то опасное, то сразу следует попытаться взять щенка на руки и вынуть опасный предмет изо рта. С педагогической точки зрения это неправильно. Это может приучить собаку быстро есть. Если предмет не представляет непосредственной опасности, то правильнее было бы обменяться со щенком чем-нибудь", - говорит кинолог.
Однако, чтобы научить его вообще ничего не брать с земли, нужно знать, где находится все, что он может съесть, что, конечно, невозможно. Поэтому один из методов - положить что-нибудь съестное на самой прогулке.
"Когда собака увидит еду на земле, вы можете сказать "нет", но вам не нужно кричать. Напугав собаку, вы вызовете еще больший стресс, а стресс - одна из причин, по которой собака что-то ищет на земле", - указывает кинолог.
Чтобы приучить собаку к тому, что найденный на земле предмет или еду она не получит, кинолог рекомендует останавливать собаку с помощью поводка.
Когда собака поймет, что не получит желаемого, как бы она ни хотела, похвалите ее лакомством.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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